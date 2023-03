Cambiare volto a cinque punti di Porto Cesareo, al via un concorso per i professionisti

Cambiare volto a cinque punti nevralgici per storia e vocazione di Porto Cesareo, e diventare più belli.

È questo lo spirito con cui il Comune della località rivierasca ha indetto cinque concorsi di progettazione in due gradi, relativi al Fondo concorsi di progettazione e idee per la coesione territoriale, nel rispetto del genius loci e nell’utilizzo di materiali tipici del territorio salentino.

“Riteniamo che possa essere un esercizio sfidante per tutti i professionisti del settore, ingegneri, architetti, geometri, paesaggisti, pianificatori, conservatori cui i concorsi sono rivolti” spiega il Sindaco Silvia Tarantino.

Cosa riqualificare

Sono cinque, ripetiamo, i punti interessati agli interventi, un mercato del pesce a miglio zero vicino al mare per i pescatori (Premio riconosciuto al vincitore: 4.500,00 € al netto di I.V.A.); i bagni pubblici, un progetto che il comune potrà utilizzare per i nuovi bagni da realizzare lungo la costa su tutto il territorio urbanizzato (Premio riconosciuto al vincitore: 4.200,00 € al netto di I.V.A.); la realizzazione di una nuova aula Consiliare (Premio riconosciuto al vincitore: 14.500,00 € al netto di I.V.A.); la riqualificazione del water front del centro – Lungomare Sambati, Piazzale Proloco, Piazzale Nazario Sauro – (Premio riconosciuto al vincitore: 9.000,00 € al netto di I.V.A.); la riqualificazione di una delle arterie principali della località Torre Lapillo, Via Bonomi (Premio al vincitore: 8.000,00 € al netto di I.V.A.).

A tal proposito è stata inviata documentazione ufficiale ai consigli nazionali, ai collegi e agli ordini di Lecce e Bari per le professionalità di riferimento