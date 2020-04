Coraggio Giorgia, tutti con il fiato sospeso per la stellina di Berdon

Sulla strada di Giorgia, la stellina di Berdon dal nome della malattia rara che le ha impedito di mangiare fin da piccola, si è presentato un altro ostacolo da superare. L’ultimo, il più difficile, era stato un delicato trapianto grazie agli organi di un angelo volato via dopo un incidente stradale. Questa volta la battaglia che sta combattendo ha il nome di versamento pericardico. La corsa all’Ospedale di Pittsburgh dopo essere tornata a casa, l’operazione chirurgica per aspirarle il liquido che si era formato intorno al cuore, il ricovero in terapia intensiva: sono state ore di paura e ansia tanto che mamma Elisa aveva chiesto preghiere e pensieri positivi per la sua coraggiosa bambina.

«Ieri abbiamo tolto il drenaggio del cuore che resta sotto osservazione sperando e pregando che non si riformano liquidi nei prossimi giorni. Intanto rimane il secondo drenaggio vicino ai polmoni che sta causando dolori infiniti… » si legge nell’ ultimo aggiornamento del diario di bordo della pagina Fb.

«Sono le 3 del mattino e Giorgia sta piangendo per i dolori senza riuscire a dormire… dolori causati dal forte infiammo che, partito dal cuore, ha coinvolto tutta la zona toracica e anche dal drenaggio che, messo tra le costole, tocca i nervi. Pare che il dolore nervoso sia quello più difficile se non impossibile da curare…tutti i farmaci purtroppo non sono efficaci su di lei che ormai è diventata quasi resistente a tutto… hanno cercato di togliere il catetere questa sera, ma la precedente ecografia per assicurarsi che non ci fossero liquidi purtroppo non è andata bene: i liquidi stanno continuando a formarsi e il catetere deve restare la dentro in quel fuoco che Giorgia avverte di bruciore e che causando tachicardia alta e ossigenazione bassa».

«Appena Giorgia si sente un filino bene mantiene sempre il suo umore restando sempre la simpatica bimba di tutti, ma appena arriva il dolore cambia tutto da un momento all’altro» si legge.

Non resta che continuare a pregare e come ha detto Elisa ad avere pensieri positivi che abbraccino forte forte queste due ‘cazzute’guerriere che possono contare su tanti amici ‘virtuali’ che continuano a fare il tifo per loro.