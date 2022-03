Una delegazione della Camera Civile Salentina all’VIII Congresso Nazionale di Rimini

“Giustizia e Avvocatura tra sostenibilità e riforme incompiute. Garantire a tutti i cittadini in accesso equo ed un processo efficiente”, è questo l’ambizioso titolo dell’VIII congresso dell’Unione Nazionale Camere Civili che si svolgerà a Rimini il 5, 6 e 7 maggio 2022.

Ci sarà presente anche l’associazione forense salentina, che aderisce all’Uncc, a partecipare all’importante momento congressuale di quella che è la più grande e maggiormente rappresentativa associazione dell’Avvocatura Italiana.

All’appuntamento in terra romagnola, dal programma molto corposo e stimolante sia per gli argomenti che saranno discussi, che per lo spessore dei tanti relatori provenienti dal mondo delle Toghe e da quello Accademico, la rappresentanza leccese sarà costituita dal Presidente Salvatore Donadei, dal Vice-Presidente Vincenzo De Benedittis e da Donato De Giorgi, tutti e tre in veste di Delegati.