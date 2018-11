Consegna delle Aquile Turrite all’aeroporto di Galatina, il 61° stormo si conferma eccellenza internazionale nell’addestramento piloti

Giornata di cerimonie presso l’aeroporto militare di Galatina. Alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Angelo Tofalo, del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare generale di S.A. Alberto Rosso e dell’ing. Lucio Valerio Cioffi, Capo Divisione velivoli di Leonardo S.p.a., si è svolta la consegna delle “Aquile Turrite”, simbolo del brevetto di pilota militare, consegnato a sei allievi italiani, due allievi dell’Armée de l’air francese e sette della Kuwait Air Force.

E’ la prima volta che ufficiali piloti francesi sono stati brevettati nella scuola di volo italiana, su velivoli italiani. Un evento che assume un significato particolare se si pensa che, poco più di cento anni fa, Francesco Baracca – Asso degli Assi e medaglia d’oro al valor militare durante la Prima Guerra Mondiale – conseguì il brevetto di pilota proprio in Francia, su velivoli francesi.

Nel messaggio di saluto il colonnello Alberto Surace, Comandante del 61° Stormo, ha presentato la scuola di volo di Galatina, che addestra piloti sin dal 1946 e che oggi può vantare la presenza di allievi e istruttori provenienti da otto Paesi stranieri.

Una realtà internazionale indiscussa, riconosciuta dalle realtà aeronautiche di tutto il mondo, che offre competenze uniche nel settore della formazione e un innovativo sistema integrato per l’addestramento al volo tra i più avanzati, basato sul binomio T339 e T346.

“Dovete essere orgogliosi per il traguardo raggiunto” – ha detto il Col. Surace rivolgendosi ai neo brevettati – “frutto di sacrifici, dedizione e tanto impegno. Non importa quali cieli solcherete, fate sì che i valori che hanno guidato Francesco Baracca vi accompagnino sempre e ovunque”.

Il Gen. Rosso nel suo intervento ha sottolineato come “la tecnologia più sofisticata poco vale se non supportata dalla qualità dell’elemento umano e dal lavoro di squadra” e ha poi rivolto un emozionato e sincero augurio ai neo brevettati affinché possano mettere a frutto l’investimento riposto in loro dalla Forza Armata, “con responsabilità, orgoglio ed entusiasmo al servizio del Paese”.

Il Sottosegretario Tofalo, nel suo discorso, ha evidenziato come “la tecnologia e il modello formativo militare italiano sono all’avanguardia e come queste capacità sono riconosciute da tutti, soprattutto dalle nazioni che affidano all’Aeronautica militare italiana la formazione di base e avanzata dei propri piloti. Storia, tradizioni, tecnologia e l’elemento umano fanno dell’arma azzurra uno dei fiori all’occhiello dell’Italia, amato e apprezzato in tutto il mondo”.

Il 61° Stormo, dipendente dal Comando Scuole AM/3ª Regione Aerea di Bari, provvede alla formazione di piloti destinati ai velivoli delle linee aerotattiche, come Tornado, AMX, Typhoon e ai più moderni velivoli di 5ª generazione come l’F35.

Completata questa fase dell’addestramento al volo, i neo piloti militari rimarranno a Galatina per frequentare, presso il 212° Gruppo Volo, anche la fase successiva, propedeutica all’impiego sui velivoli aerotattici. Il protagonista della cosiddetta fase IV è il velivolo T346A, l’addestratore avanzato di ultima generazione realizzato da Leonardo e in dotazione all’Aeronautica Militare, in possesso di caratteristiche all’avanguardia sia dal punto di vista avionico che delle prestazioni in volo.

La base aerea salentina si conferma come scuola di volo in possesso dei sistemi di addestramento più avanzati al mondo destinati ad allargarsi con il progetto International Flight Training School, che in sinergia con Leonardo, potenzierà l’output addestrativo per la Forza Armata, al fine di soddisfare, tra le altre cose, la crescente richiesta di partner internazionali.