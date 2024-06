In Piazza Dante Alighieri a Galatina la consegna di 51 brevetti di pilota della Scuola di Volo

Sarà Piazza Dante Alighieri di Galatina a fare da cornice alla cerimonia di consegna dei brevetti di pilota ai frequentatori che, al termine di un complesso e impegnativo periodo di formazione, hanno concluso il corso di pilotaggio presso le Scuole Volo dell’Aeronautica Militare, 61° Stormo di Galatina, il 72° Stormo di Frosinone e dalla Scuola Addestramento Trasporti Aerei di Pratica di Mare.

L’evento, organizzato dal Comando Scuole dell’A.M./3^Regione Aerea di Bari (che ha alle proprie dipendenze i tre Reparti di Volo), in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Galatina, si svolgerà giovedì 6 giugno a partire dalle ore 18.20, con la calorosa partecipazione della cittadinanza e dei familiari dei neo-piloti giunti per l’occasione. La cerimonia vedrà la partecipazione del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, del Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio e dei Comandanti delle tre Scuole di Volo, oltre al Sindaco di Galatina Dott. Fabio Vergine ed altre autorità civili e militari.

La provenienza dei 51 brevettandi conferma la vocazione interforze e internazionale delle Scuole Volo dell’Aeronautica Militare: oltre ai 37 brevettandi dell’Arma Azzurra ci sono infatti 4 allievi della Repubblica of Singapore Air Force, 2 allievi della Hellenic Air Force, 3 dell’Arma dei Carabinieri, 2 della Polizia di Stato e infine 3 allievi dei Vigili del Fuoco.

Nel contesto di questa suggestiva cerimonia, avverrà anche la consegna della Medaglia d’Oro al Merito Aeronautico al 61° Stormo. Questo riconoscimento, tra i più alti onori conferibili in ambito aeronautico, è stato assegnato alla Scuola di Volo salentina quale “prestigioso Stormo dell’Aeronautica Militare e realtà addestrativa avanzata, multinazionale e moderna, nel campo dell’addestramento al volo, che emerge per l’immutabile e delicato ruolo svolto nella formazione del personale navigante e come indiscussa eccellenza per unicità dell’offerta formativa e professionale ad alta tecnologia” così come cita il Decreto Ministeriale n.42 del 11 Aprile 2024.

Un ulteriore evento caratterizzerà la giornata del 6 giugno.

La città di Galatina da oltre 90 anni ospita e supporta il 61° Stormo, vantando una lunga tradizione di collaborazione con la Scuola Volo salentina; a dimostrazione di questo forte legame tra il territorio e l’Arma Azzurra, la città ha ottenuto di essere insignita della denominazione di “Città del 61° Stormo dell’Aeronautica Militare”. Sarà il Col. Vito Conserva, Comandante dell’Aeroporto Militare, a consegnare l’atto autorizzativo al Sindaco Vergine alla presenza del Gen. Frigerio nel corso di una piccola cerimonia che si svolgerà alle ore 12.00, presso la casa comunale di Palazzo Orsini.

Alle 21.00 , il tradizionale concerto della Fanfara del Comando Scuole/3^ Regione Aerea in Piazza San Pietro, sarà l’ultimo appuntamento di questa giornata in azzurro.