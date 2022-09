Alla presenza del Presidente Mattarella, consegnati i brevetti di pilota dell’Aeronautica Militare

Il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini; il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di squadra aerea Luca Goretti, sono loro che nella mattinata di oggi hanno consegnato, nel corso di una cerimonia svoltasi in Piazza Duomo a Lecce, brevetti agli allievi che hanno concluso il corso di pilotaggio presso le scuole di volo dell’Aeronautica Militare. A dare un sapore particolare all’evento, la prestigiosa presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A ottenere la “licenza di volo”, sia per aerei che per elicottero, sono stati in 48, suddivisi tra piloti del 61° Stormo di Galatina, 72° Stormo di Frosinone, Centro Addestramento Equipaggi MultiCrew di Pratica di Mare, Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre a una rappresentanza di piloti dell’Arabia Saudita.

Presenti alla consegna, anche il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; il Presidente del Consiglio Regionale, Loredana Capone; il numero uno di “Palazzo dei Celestini”, Stefano Minerva, il Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini; il Prefetto di Lecce, Maria Rosa Trio; l’Arcivescovo Metropolita, S.E. Domenico Seccia e tutte le autorità civili e militari del Salento.

Nel corso della manifestazione, poi, terminata la consegna, quattro velivoli addestratori T-346, in dotazione alla Scuola di Volo salentina, hanno sorvolato i cieli di Lecce per omaggiare i nuovi piloti e, naturalmente, il Capo dello Stato.

Al termine della cerimonia, Sergio Mattarella ha suggellato l’evento, con una dedica personale e la sua firma sull’Albo d’Onoredel 61° Stormo.