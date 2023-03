Il Questore Andrea Valentino consegna alla Diocesi di Lecce “L’olio del Giardino della memoria di Capaci”

Nella mattinata di oggi, presso il Duomo di Lecce, in occasione del precetto Pasquale Interforze, officiato da S.E. Mons. Michele Seccia, Arcivescovo Metropolita di Lecce, il Questore Andrea Valentino, alla presenza di autorità civili e militari, ha consegnato “L’olio del Giardino della memoria di Capaci”.

Si tratta di un olio prodotto da alcuni ulivi coltivati nel terreno dove avvenne l’attentato al giudice Giovanni Falcone il 23 maggio 1992 e dove oggi, per iniziativa dell’Associazione Quarto Savona 15, voluta da Tina Montinaro, vedova del capo scorta del magistrato palermitano, si coltivano diverse piante di ulivo, ciascuna dedicata a una persona delle Istituzioni, vittima di mafia .

L’olio, che verrà consegnato nel corso di analoghe cerimonie anche dai Dirigenti dei Commissariati di Polizia di Stato di Nardò, Otranto e Taurisano, per le diocesi di Nardò –Gallipoli, Otranto, Ugento-Santa Maria di Leuca, sarà consacrato nella messa Crismale della settimana Santa per essere utilizzato come olio santo da tutte le diocesi della Provincia.

L’iniziativa, che si deve alla Questura di Palermo e alla summenzionata Associazione e che già l’anno scorso si è svolta nella Chiesa siciliana, quest’anno è stata accolta dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana S.E. Rev Cardinale Matteo Mario Zuppi ed estesa a tutte le diocesi italiane.