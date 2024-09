A Nardò la consegna di un mezzo di mobilità per persone diversamente abili

Un mezzo attrezzato per la mobilità di persone con disabilità sarà consegnato in comodato d’uso gratuito a Nardò alla cooperativa sociale onlus Polis da Global Mobility System Società Benefit nel corso di una cerimonia in programma sabato 14 settembre alle ore 11 nel piazzale antistante il castello, in piazza Battisti.

Si tratta del progetto Noi con voi per fare di più, patrocinato dall’amministrazione comunale e finalizzato a promuovere l’inclusività proprio attraverso il supporto alla cooperativa sociale onlus Polis, soggetto gestore del centro diurno Armonia.

Il mezzo sarà impiegato per il servizio di trasporto delle persone con disabilità che hanno il bisogno di spostarsi per visite mediche, terapie, ecc. presso strutture ospedaliere, Asl, cliniche del territorio, oppure per svolgere commissioni.

Sempre nell’ambito dello stesso progetto, GMS ha donato al Comune di Nardò due defibrillatori di ultima generazione, già installati presso il Pala “Andrea Pasca” di via Giannone e la sede comunale di via Falcone. Questi dispositivi, semiautomatici e dotati di istruzioni vocali, sono progettati per essere facilmente utilizzabili in situazioni di emergenza, garantendo così una maggiore sicurezza per la comunità. L’obiettivo, in questo caso, è fare di Nardò una città sempre più cardio-protetta.

Il progetto Noi con voi per fare di più si realizza grazie alla sensibilità e alle risorse finanziarie derivanti dal supporto di diversi operatori economici del territorio.

Alla cerimonia interverranno il sindaco Pippi Mellone, il vicesindaco con delega ai Servizi Sociali Maria Grazia Sodero, la presidente della coop. Sociale onlus Polis Giulia Margiotta Casaluci, l’amministratore unico di GMS Mario Paitoni, la responsabile della comunicazione GMS Emanuela Massacci, gli imprenditori coinvolti nell’iniziativa.