Come sopravvivere all’anticiclone ‘infernale’: consigli (ironici) per combattere il caldo

L’estate è entrata nel vivo e come accade ogni anno con l’arrivo della stagione più ‘attesa’ a scandire le giornate è l’anticiclone africano, amico di chi è in vacanza perché regala tanto sole e temperature da ‘mare’, ma insopportabile per chi ancora non è in ferie o il caldo proprio non riesce a tollerarlo. Le ondate dell’alta pressione, si sa, sono sempre, o quasi sempre, infernali. Se non sai più quale rimedio usare per rinfrescarti e il ventilatore è diventato il tuo migliore amico, non temere! Ecco una serie di consigli ironici (ma efficaci) per sopravvivere alla canicola e per affrontare questa torrida odissea come un vero eroe (o eroina)… contro il sudore.

1. Total white… e rifletti i raggi solari come un faro

Sfoggia un look total white per riflettere i raggi del sole come uno specchio e brillare di luce propria. Niente nero, niente colori scuri, niente tessuti sintetici: maglietta, pantaloni, scarpe… tutto deve essere rigorosamente bianco! Meglio indossare anche un cappello e occhiali da sole oversize: sembrerai un turista straniero in gita, ma almeno ti proteggerai!

2. Rinfresca casa

Aria condizionata a manetta? Meglio di no, se non vuoi piangere dopo quando arriveranno le bollette. Ci sono altri trucchi per mantenere la casa fresca, come tenere le tende chiuse durante il giorno. Ricordati di non far entrare il sole che nelle ore più calde della giornata è il tuo nemico numero uno!

Ci sono poi i ventilatori da usare in modo strategico. Posizionali in modo da creare correnti d’aria fresche che ti avvolgono come una brezza marina (immaginaria). Se non puoi proprio fare a meno di uscire segui il consiglio numero 3

3. Sfrutta i poteri refrigeranti della natura

Cerca parchi ombreggiati, giardini pubblici e zone con alberi ad alto fusto. Passeggiare tra il verde ti aiuterà ad abbassare la temperatura corporea e a respirare un’aria più fresca. La combo amaca e ombra è un vero paradiso del relax. Cerca l’ombra più fresca che riesci a trovare, stenditi su un’amaca e cullati dolcemente. Chiudi gli occhi, immagina di essere su un’isola tropicale e sorseggia un cocktail.

4. Acqua, tanta acqua solo acqua

Il segreto per combattere il caldo è racchiuso in una parola: acqua. Quella di una doccia rinfrescante (l’acqua tiepida, non giacchiata, ti aiuterà a regolare la temperatura corporea). Aggiungi qualche goccia di olio essenziale alla menta o all’eucalipto per un effetto extra. E poi …Bevi, bevi e bevi! Porta sempre con te una borraccia da riempire con acqua fresca o con tisane ghiacciate ai frutti rossi. Frutta e verdura, come anguria e pomodori, sono anche ottimi alleati per il loro alto contenuto di acqua. Non fraintendere, niente alcool e niente bevande zuccherate.

5. Mangiare fresco e leggero

Insalate, crudités: l’estate è il momento di abbandonarsi a piatti freschi e leggeri che non appesantiscono la digestione. Frutta e verdura saranno i tuoi alleati in questa battaglia contro il caldo. Anguria, melone, cetrioli: scegli cibi ricchi di acqua e sali minerali per mantenere il tuo corpo idratato e combattere la spossatezza. E se hai voglia di qualcosa di più gustoso, prepara frullati freschi con frutta di stagione e un po’ di yogurt: un pieno di vitamine e un tocco di golosità! Evita cibi pesanti, fritti e piccanti che ti faranno sudare come un maratoneta.

6. Diventa un ‘serambolo’

Le ore più calde della giornata sono quelle centrali. Se puoi, cerca di svolgere le tue attività all’aperto al mattino presto o alla sera, quando il sole è meno cocente. Passeggiate serali, aperitivi sotto le stelle, cinema all’aperto: l’estate notturna ha il suo fascino!

Vivere di sera significa anche evitare sport nelle ore più calde della giornata. Optate per passeggiate mattutine o serali, quando il sole è meno cocente. E ricordate: la sudorazione eccessiva vi farà solo perdere preziosi sali minerali!

7. Prendi il gelato, ma con criterio

Un gelato ogni tanto non guasta mai, soprattutto se scegli gusti freschi come frutta o menta. Ma attenzione: un gelato troppo freddo può causare un brusco calo di temperatura corporea, quindi gustalo con moderazione!

8. Piscina gonfiabile e materassino: il paradiso in terrazza

Se avete la fortuna di avere uno spazio all’aperto, gonfiate una piscina e galleggiate come sirene (o squali, se preferite). Aggiungete un materassino a forma di fenicottero e il gioco è fatto.

Ci sono tanti modi per combattere il caldo. Caldo come il forno, caldo come l’asfalto, caldo come un abbraccio dalla zia che si arrabbia se non magi la sua parmigiana. Prendi la vita con filosofia (e un mojito). E ricorda: se proprio non ce la fai più, cerca un rifugio in montagna