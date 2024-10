Assicurazione motorino: 5 cose da sapere per scegliere quella giusta

Scegliere una nuova assicurazione per ciclomotore 50 davvero conveniente diventa sempre più importante. I costi della polizza, infatti, possono essere molto alti ed è necessario valutare con molta attenzione quali sono i parametri in gioco per poter andare a sottoscrivere l’assicurazione giusta. Si tratta di un tema da non sottovalutare, sia per un fattore economico (con la polizza giusta è possibile risparmiare) sia per quanto riguarda la completezza della copertura garantita dalla polizza. Ecco 5 cose da sapere prima di scegliere un’assicurazione moto 50.

1. Con il confronto dei preventivi è possibile scegliere la polizza giusta

Come le auto e le moto, anche chi è alla ricerca di un’assicurazione ciclomotore 50 può affidarsi alla comparazione dei preventivi per poter individuare una polizza davvero conveniente. Si tratta di un sistema semplice ed efficace per attivare una copertura assicurativa completa e con un prezzo contenuto. Sfruttando il comparatore di Segugio Assicurazioni, ad esempio, è possibile individuare facilmente una polizza conveniente.

Il meccanismo è semplice: basta inserire la targa del veicolo (oppure i pochi dati necessari al calcolo di un preventivo) per accedere subito a decine di preventivi “su misura”, proposti da altrettante compagnie. A questo punto, il contraente della polizza può mettere a confronto le varie proposte, aggiungere eventuali garanzie accessorie e scegliere la proposta giusta, da attivare direttamente online, per risparmiare tempo e denaro.

2. I fattori che determinano il costo sono tanti

Il costo di un’assicurazione per moto 50 (ma anche per qualsiasi altro veicolo a motore) dipende da diversi fattori. È la combinazione di questi fattori oltre al peso che la singola compagnia attribuisce a ognuno a determinare il premio finale. Il costo di una polizza viene influenzato dalla classe di merito oltre che dalla provincia di residenza del proprietario del veicolo. Anche l’età e il valore commerciale del mezzo da assicurare hanno un impatto sui costi.

Da non sottovalutare, inoltre, è l’influenza della formula di guida. Una polizza con guida libera, ad esempio, permetterà a qualsiasi conducente di mettersi alla guida del veicolo assicurato ed avrà un costo più alto. Una polizza con guida esperta, fissando un’età minima e/o un’esperienza di guida minima per guidare il mezzo, costerà di meno in quanto i conducenti inesperti non saranno autorizzati e il rischio di sinistri stradali, almeno sulla carta, si riduce. L’aggiunta di garanzie accessorie, inoltre, porterà una maggiore copertura ma anche costi più elevati.

3. L’assicurazione più economica non è sempre quella giusta

Grazie al confronto dei preventivi non è solo possibile trovare la polizza più economica, ma si potrà anche attivare l’assicurazione più completa e “giusta” per le proprie necessità. Non sempre, infatti, la polizza più economica è anche quella più conveniente. In alcuni casi, conviene pagare un po’ di più per avere qualche garanzia accessoria in più, massimali più alti o anche una formula di guida senza vincoli sull’età e l’esperienza di guida del conducente.

4. Per risparmiare c’è la RC Familiare

Per ridurre il costo di un’assicurazione per ciclomotore è possibile sfruttare la RC Familiare, un’estensione della Legge Bersani, che consente di ereditare la migliore classe di merito all’interno del nucleo familiare o comunque collegata a un altro veicolo già in proprio possesso. Il trasferimento della classe di merito, uno dei fattori che incide maggiormente sul costo della polizza, può avvenire anche tra veicoli di diversa tipologia. Di conseguenza, un ciclomotore 50 potrà ereditare la classe di merito da un’auto.

5. L’assicurazione può essere sospesa

Chi ha un ciclomotore che utilizza solo per alcuni mesi l’anno (magari in primavera ed estate) ha la possibilità di attivare una polizza sospendibile. Si tratta di una particolare versione della classica copertura RC di durata annuale che, però, viene arricchita da una clausola di sospensione.