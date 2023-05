Pubblicati gli avvisi per tre componenti del Cda e cinque del Collegio dei Sindacale di Sgm

Sono stati pubblicati nella giornata di oggi sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Lecce gli avvisi pubblici relativi alla nomina da parte del Sindaco Carlo Salvemini, in seno alla società in house SGM Società Gestione Multipla s.p.a dei tre componenti del Consiglio di Amministrazione e dei cinque componenti del Collegio sindacale (tre effettivi e due supplenti), in rappresentanza del Comune di Lecce.

I professionisti idonei ad essere nominati, sulla base dei requisiti indicati nell’avviso, possono presentare la propria domanda di candidatura o proposta di nomina con una Pec all’indirizzo [email protected], entro e non oltre le ore 12 dell’8 giugno 2023.

Verificati i presupposti di legge, la scelta sarà effettuata dal sindaco dopo l’istruttoria da parte degli uffici.

Gli avvisi con i moduli per presentare la domanda e l’elenco dei documenti da allegare sono disponibili, ripetiamo, sul sito istituzionale.