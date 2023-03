Consulta dello Sport di Nardò, pubblicato l’avviso pubblico. Candidature entro il 2 aprile

L’amministrazione comunale di Nardò si è attivata per procedere alla nomina dei componenti della Consulta dello Sport, organo consultivo e propositivo che favorisce la partecipazione democratica del mondo dello sport e dell’associazionismo sportivo cittadino. Nei giorni scorsi è stato pubblicato un avviso per l’acquisizione delle candidature, disponibile al link apposito insieme al regolamento della Consulta e al modulo di domanda.

Possono presentare domanda i rappresentanti del Coni territoriale, i rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e operanti nel territorio comunale, i membri designati in rappresentanza delle associazioni sportive, i membri designati in rappresentanza dei docenti per ciascun indirizzo per gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale e un rappresentante degli studenti per ciascun indirizzo degli stessi.

“La Consulta – spiega il presidente del Consiglio con delega allo Sport Antonio Tondo – ha un ruolo molto importante per lo sport cittadino, sia perché in generale promuove l’attività sportiva, sia perché fa da tramite tra le istanze degli sportivi e l’amministrazione comunale. Contiamo di coinvolgere in maniera diretta e con una certa continuità la Consulta, favorendo al massimo la partecipazione delle associazioni e non solo alla progettazione e alla attuazione delle politiche sportive in città”.

La Consulta dello Sport ha lo scopo di promozione delle attività sportive agonistiche e amatoriali e di educazione sportiva nelle scuole. Recepisce le esigenze del mondo dello sport della società civile e – attraverso suggerimenti, pareri e proposte – è d’ausilio per l’amministrazione comunale nella programmazione delle iniziative sportive, sulla scorta delle istanze provenienti dalla cittadinanza.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12 del 2 aprile (all’indirizzo [email protected] o direttamente all’ufficio Protocollo del castello). Per informazioni basta contattare i numeri di telefono 0833 838411 (Maria Rosaria Malandugno) e 0833 838431 (Giorgio Petolicchio).