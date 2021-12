L’albero e il presepe più bello, torna il contest di Leccenews24

Come tutte le cose belle, anche il contest di Natale di Leccenews24 è cominciato per caso. Avevamo da poco cambiato ufficio e l’aria di festa si respirava anche nella nostra nuova “casa” in piazza Sant’Oronzo. Così, visto che siamo sempre stati una famiglia, il direttore aveva deciso di addobbare tutti le stanze con palline, filoni e stelle. C’era anche l’albero all’ingresso e lo scatto di quella creazione per noi speciale finì sui social con un augurio speciale per noi e per chi si era affezionato alla nostra testata online. Il post fu sommerso di like e commenti. Oggi, a distanza di tanti anni e con un po’ di esperienza in più possiamo dire che diventò virale. Nei giorni successivi, la posta fu invasa di messaggi, di scatti di presepi e alberi, di piazze vestite a festa, di angoli luccicanti che puntualmente abbiamo condiviso sulla pagina che stava crescendo piano piano. È nato così il “concorso” dell’allestimento più bello.

Anche quest’anno vi chiediamo di aprirci la porta di casa, di mostrarci i vostri alberi e i vostri presepi. Lo scatto che riceverà più like sarà premiato con un panettone artigianale. Nulla di prezioso, ma un modo per ringraziarvi di esserci, di leggerci, di far parte di questa grande community. Con alcuni di voi abbiamo creato un rapporto di amicizia sincero, che va oltre la notizia. Prima del Covid abbiamo offerto centinaia di caffè al bar a chiunque volesse conoscerci e dare un volto alle firme lette sul giornale. Che il Natale sia l’occasione per andare di nuovo oltre lo schermo.

Buone feste e inviateci i vostri scatti