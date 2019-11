Conto alla rovescia per il Black Friday: a sconti già iniziati, è caccia alla migliore offerta

Novembre sta ormai volgendo al termine e le luci natalizie sono sulle vetrine dei negozi. Ad appena un mese di tempo dal Natale 2019 potrebbe, forse, sembrare troppo presto per iniziare a pensare ai regali da portare sotto l’albero. Eppure, è questo il momento giusto per fare tanti acquisti e risparmiare.

Divenuta ormai una vera e propria tradizione commerciale, parte il conto alla rovescia per uno dei venerdì più attesi dell’anno. L’appuntamento con gli sconti del Black Friday è per il 29 novembre, ma già da qualche giorno non è difficile trovare occasioni imperdibili.

Che siano vestiti, scarpe o prodotti tecnologici, gli sconti non scontentano proprio nessuno. Partito negli Stati Uniti, il Black Friday ha riscosso successi in tutto il mondo, complice la globalizzazione e lo shopping che sempre più si sposta sulle piattaforme online.

Se nel continente americano indica il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento, in Italia e in Salento è tutto diverso. Negli Stati Uniti, infatti, commercianti e grandi centri commerciali mettono tutto in sconto per invogliare ad acquistare ed il successo è fuori da ogni dubbio. Esportato anche nel resto del mondo, in Salento e in Italia il Black Friday non ha avuto, nel corso degli anni, lo stesso impatto che in madrepatria, eccezion fatta per chi decide di acquistare online, dove le adesioni sono tante e la caccia all’offerta è scandita al minuto.

Ma attenzione, è bene acquistare solo da siti noti, per non incappare in truffe, come spesso succede attratti dai bassi prezzi.

Per tutti i fan Tech c’è il Cyber monday

Categoria a parte sono gli appassionati di tecnologia che hanno una giornata tutta dedicata. Stiamo parlando del lunedì dopo il Black Friday, che da qualche anno a questa parte concentra le migliori offerte del mondo della tecnologia. Probabilmente meno noto sul territorio locale, è comunque un’occasione da non sottovalutare. Che stiate cercando un computer nuovo per lavorare o uno smartphone per stare al passo con i tempi, occhio agli sconti. Il 2 dicembre è il Cyber Monday.