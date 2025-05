Un altro passo in avanti per la prevenzione e il contrasto dell’abbandono di rifiuti nel territorio della provincia di Lecce

Prosegue il lavoro delle istituzioni per la promozione di ogni iniziativa utile alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di abbandono indiscriminato di rifiuti nella provincia di Lecce, in attuazione del “Protocollo d’intesa per il potenziamento dei servizi di contrasto dell’abbandono di rifiuti nel territorio della provincia di Lecce”.

In particolare, nella mattinata di ieri il Prefetto Natalino Manno ha presieduto una riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla presenza dell’Avvocato Generale di Corte d’Appello Giovanni Gagliotta, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Giuseppe Capoccia, oltre che dei vertici della Provincia, dei Comuni capofila degli Ambiti di Raccolta Ottimale, delle Forze di Polizia, di Confindustria e di Anas.

L’incontro, nel corso del quale sono stati esaminati gli esiti dell’attività di monitoraggio avviata sul territorio provinciale, ha fatto emergere la presenza di diverse situazioni che richiedono un approccio sinergico sul duplice versante della prevenzione e del contrasto ad ogni forma di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

A tal riguardo, saranno potenziati i controlli delle Forze di Polizia statali e delle Polizie Locali, sulla base di una programmazione che sarà definita in un prossimo tavolo tecnico del Questore Giampietro Lionetti, a cui i presenti hanno formulato gli auguri di buon lavoro.

Parallelamente, gli Enti locali terranno alta l’attenzione, implementando le verifiche sugli immobili adibiti a civili abitazioni, onde accertare i casi di evasione dell’obbligo di versamento della TARI, nonché sugli immobili in zone rurali e poco popolate, maggiormente esposte al rischio di fenomeni di degrado.

Sono state poi condivise con i rappresentanti dell’Ordine giudiziario presenti le linee operative finalizzate ad armonizzare l’azione amministrativa di ripristino dello stato dei luoghi con le incombenze legate alle indagini per le fattispecie di rilevanza penale.

Il Prefetto ha inoltre informato i Comuni intervenuti che, d’intesa con il Presidente della Provincia, è stata acquisita la disponibilità degli uffici della Regione Puglia competenti a forme di sostegno economico agli Enti locali che presentino specifiche e circostanziale progettualità in relazione ad ipotesi emergenziali che richiedono un tempestivo e imponente intervento di ripristino dello stato dei luoghi a tutela della salute pubblica e della salubrità ambientale.

Anche Anas, dal canto suo, ha evidenziato l’importanza di un approccio sinergico alla tematica, rinnovando l’invito alle Polizie Locali dei Comuni per la fornitura di strumenti tecnologici come le fototrappole, nell’ottica di agevolare l’attività di accertamento e contestazione di illeciti, specie se commessi in prossimità delle principali arterie stradali statali della provincia.

Gli intervenuti, a conclusione dell’incontro, hanno espresso soddisfazione per il virtuoso sistema messo in campo in questi primi mesi di attività, a tutela della salute pubblica e dell’immagine del territorio salentino.