Dal Comune di Lecce un contributo per i cittadini bisognosi

La giunta comunale di Lecce ha approvato i criteri, per avviso pubblico, per l’erogazione di un contributo straordinario una tantum destinato alle fasce deboli, a persone con disabilità e a nuclei familiari numerosi, beneficiari del bonus sociale, per il pagamento delle utenze dell’energia elettrica e del gas relativamente al 2024.

Il contributo, infatti, è finalizzato esclusivamente alla copertura delle spese già sostenute. L’importo massimo del contributo è di 25 euro per ciascun bimestre, per luce e gas, per un totale complessivo di 300 euro annui per nucleo familiare, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per garantire una distribuzione equa e mirata delle risorse si procederà alla pubblicazione di un avviso pubblico, con accesso subordinato alla presentazione dell’attestazione Isee in corso di validità e della certificazione Asl attestante la condizione di persona con disabilità, là dove presente.

‘Mi piace sottolineare che è la prima volta che il Comune dà un contributo concreto alle famiglie fragili, con fondi propri – dice l’assessore al Welfare, Andrea Guido. Insieme con il sindaco Adriana Poli Bortone abbiamo voluto realizzare un provvedimento inedito. Infatti, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, oltre ad intervenire sulla mobilità fisica, può essere utilizzato per supportare iniziative di sostegno economico che migliorino la qualità della vita, abbattendo ostacoli economici, così da garantire maggiore accesso ai servizi essenziali, come da delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all’attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce fragili di utenti. Ringrazio l’Ufficio e la dirigente che hanno predisposto l’intervento nel miglior modo possibile>.