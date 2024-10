Malattia di Parkinson, due convegni della Asl di Lecce

Sono stati due gli appuntamenti dedicati alla Malattia di Parkinson tenutosi nei giorni scorsi in ASL Lecce.

Il 26 e il 27 settembre si è tenuto nell’Hotel Hilton, con il patrocinio di “Via Miglietta”, il convegno “Fragilità nella persona con malattia di Parkinson”. Organizzato e condotto dai Dott. Francesco Maria Cacciatore e Dott. Raffaello Pellegrino, con la responsabilità scientifica della Dott.ssa Maria Alessandria e della Direttrice del Dipartimento di Riabilitazione Dotta.ssa Cristina Del Prete, il convegno ha rappresentato un denso momento di confronto e approfondimento.

Medici, ricercatori e operatori sanitari hanno presentato studi innovativi e nuove strategie terapeutiche, evidenziando l’importanza di un approccio multidisciplinare nella gestione della patologia. Sono stati discussi i progressi nel campo della riabilitazione e della terapia farmacologica, con il ruolo cruciale della personalizzazione dei trattamenti per migliorare la qualità di vita dei pazienti. Un aspetto centrale, emerso dal congresso, è stato l’importanza di un approccio integrato e multidisciplinare nella gestione della Malattia di Parkinson. La malattia richiede infatti un coordinamento tra vari specialisti: neurologi, fisiatri, fisioterapisti, psicologi e assistenti sociali. L’obiettivo è quello di offrire un’assistenza oltre il semplice trattamento farmacologico, includendo un percorso riabilitativo personalizzato e un supporto continuo per migliorare la qualità di vita del paziente. Al convegno è intervenuto il Direttore generale di ASL Lecce Stefano Rossi.

Sabato 28 settembre a San Cesario (Piazza Garibaldi, ex sala Consiliare) si è tenuto il convegno, ‘Malattia di Parkinson: una malattia di famiglia’, costruito in collaborazione tra ASL Lecce, l’associazione dei pazienti (Parkinson Salento), le fondazioni ONLUS del terzo settore Comunità del Salento e Francesca Massa e il Comune di San Cesario.

Anche in questo caso è stato posto l’accento sulla necessità di una presa in carico integrata e multidisciplinare della persona con Parkinson, resa possibile dalla cooperazione di tutte le figure coinvolte. Questa sinergia svolge un ruolo fondamentale nel supporto psicologico e sociale dei pazienti e delle loro famiglie, contribuendo a migliorare sensibilmente il loro percorso di cura.

Un tema centrale è stato il coinvolgimento delle famiglie, considerate parte integrante del percorso riabilitativo e assistenziale. L’incontro ha messo in luce quanto il sostegno ai caregiver sia essenziale per garantire una gestione più efficace della malattia, attraverso strumenti formativi e un supporto continuativo. È stata presentata l’acquisizione da parte della ASL Lecce di un device innovativo per l’equipaggiamento dell’ambulatorio dedicato alla riabilitazione del paziente – referente del progetto riabilitativo Dott. Antonio Merico – pensato specificamente per la riabilitazione delle persone con Malattia di Parkinson. Questo strumento rappresenta un avanzamento importante per il miglioramento delle terapie riabilitative, grazie alla sua capacità di ottimizzare il recupero funzionale e la qualità della vita.

Al convegno hanno preso parte rappresentanti delle Università di Bari, Chieti, Foggia, Napoli e Roma Tor Vergara e delle Unità Operative Complesse di Neurologia dell’intera regione Puglia.

In ASL Lecce è attiva una rete Parkinson: si accede con l’impegnativa del medico con la dicitura “visita malattia di Parkinson e visita fisiatrica per malattia di Parkinson con priorità D”.