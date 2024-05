Sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori, Arma di Cavalleria organizza un convegno

Giovedì 9 maggio, presso l’Auditorium del Museo Archeologico “Sigismondo Castromediano”, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, si svolgerà il convegno “Nanomedicina, Diagnostica Molecolare e innovazioni chirurgiche nella lotta contro i tumori” organizzato dalla Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, con la partecipazione di personalità del mondo scientifico, della politica, della Sanità e del Terzo Settore.

L’iniziativa patrocinata da Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Università del Salento e Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ha l’obiettivo di fornire un panorama attuale su risultati e problematiche che caratterizzano la ricerca oncologica. L’appuntamento si inserisce nel calendario di eventi a carattere sociale e di divulgazione scientifica che la Sezione di Lecce dell’ANAC ha programmato nel corso dell’anno. Il convegno sarà inoltre occasione di sensibilizzazione per intensificare la cultura della prevenzione nella lotta contro le malattie oncologiche.

Costruire un futuro senza cancro è una delle sfide più grandi del nostro tempo e merita di essere affrontato con un impegno comune, forte e costante.

Difatti, dal punto di vista epidemiologico i dati sono sempre più allarmanti: in base ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) pubblicati nel documento “I numeri del cancro 2022”, in Italia nel 2022 sono state stimate 390.700 (di cui 205.000 negli uomini e 185.700 nelle donne) nuove diagnosi di cancro, in aumento rispetto al dato 2020, anno in cui sono state 376.600 (di cui 194.700 negli uomini e 181.900 nelle donne). Dalle più recenti elaborazioni della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro che aggrega i dati forniti dall’ISTAT (Decessi e cause di morte 1° semestre 2020) e dalle stime dell’ISS, i decessi per tumore nel 2021 sono valutati in un numero di 181.330, di cui 100.200 riferiti agli uomini e 81.100 alle donne, con un calo di 1.870 morti rispetto al 2020.

La serata dunque sarà l’occasione per ascoltare dalla viva voce degli esperti che operano sul territorio lo stato dell’arte su diversi ambiti, quali ad esempio nanotecnologia e Intelligenza Artificiale, che ormai concorrono con i metodi tradizionali alla lotta al cancro.

Il programma

Nel dettaglio, i relatori affronteranno i seguenti temi: Stefano Leporatti, Dirigente di Ricerca CNR, presso il CNR Nanotec – Istituto di nanotecnologia di Lecce tratterà “Nanotecnologia applicata alla terapia anti-tumorale: nanomedicina e nanotrasportatori “; Mariafrancesca Cascione, Ricercatrice e Docente presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento presenterà lo “Studio delle alterazioni morfo- meccaniche cellulari come nuovo strumento diagnostico in nanomedicina”; Alessandro D’Amuri, Direttore del U.O.C Anatomia Patologica P.O. Vito Fazzi” il “Ruolo del patologo nell’oncologia di precisione”; Antonio Cisternino, Direttore del U.O.C, Urologia, Ospedale Santa Maria di Bari effettuerà intervento relativo a ” La chirurgia di Precisione: Intelligenza Artificiale e Robotica”, infine, Andrea Tinelli, Direttore del U.O.C. Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Veris delli Ponti di Scorrano chiuderà il convegno con l’intervento avente oggetto “Tumori della muscolatura liscia uterina: chirurgia basata sulla ricerca biologica e applicata alla nanochirurgia endoscopica”.

L’ingresso al convegno è aperto a tutta a cittadinanza, con ingresso libero e prenotazione obbligatoria all’indirizzo email dell’Associazione: [email protected]

