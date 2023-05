“Nuova legge dell’artigianato. Uno sguardo verso il futuro”, se ne discute a Torre del Parco

“Nuova legge dell’artigianato. Uno sguardo verso il futuro” è il titolo dell’incontro organizzato dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Puglia, per la giornata di oggi, mercoledì 31 maggio, a partire dalle ore 18 negli spazi della dimora storica Torre del Parco a Lecce.

I lavori daranno aperti dagli interventi di saluto del presidente Cna Lecce, Antonio Maurilio Natale e introdotti dal Presidente Cna Puglia Daniele Del Genio. A seguire gli interventi del segretario provinciale di Foggia, Antonio Trombetta; del sindaco di Martano, Fabio Tarantino e dell’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci. Le conclusioni saranno curate del segretario regionale Giuseppe Riccardi.

Il restyling della Legge per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell’artigianato pugliese è stato approvato in Consiglio regionale lo scorso 28 marzo. Tante le novità tra cui spicca il recentissimo riconoscimento alle 455 attività storiche e di tradizione, e la crescita di imprese nel settore del design e dell’artigianato artistico. La Puglia viaggia, così, spedita riuscendo a conciliare tradizione e innovazione. La nuova normativa, infatti, permette al settore, che si è inevitabilmente trasformato in questi ultimi anni sviluppando nuovi bisogni, di sfruttare al meglio le numerose opportunità, crescendo e creando nuova occupazione e nuove opportunità lavorative. Il provvedimento normativo composto da 28 articoli, nasce dall’esigenza di aggiornare il quadro regionale a nove anni dall’entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 2013, n. 24, in risposta alle mutate esigenze del settore. La Legge introduce numerose novità tra cui l’istituzione delle Zone Franche dell’Artigianato e la programmazione di interventi per l’artigianato sia attraverso l’elaborazione – in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con i Comuni e le Camere di Commercio- di piani organici e pluriennali di sostegno alla crescita delle imprese artigiane in un’ottica di semplificazione e digitalizzazione delle procedure e degli adempimenti, sia attraverso l’adozione di un piano triennale per lo sviluppo dell’artigianato.

Inoltre, all’articolo 20 la Legge prevede interventi a supporto dell’artigianato artistico e tradizionale pugliese per il quale la Regione promuove l’adozione di strategie per: il sostegno di iniziative culturali e percorsi esperienziali e turistici; la riduzione degli oneri delle imprese; il ripopolamento aziendale degli insediamenti storici; la realizzazione di rassegne ed esposizioni tematiche dedicate alla promozione e a preservare la memoria delle produzioni storiche; la partecipazione delle imprese a rassegne e manifestazioni italiane ed estere, e la relativa realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi con particolare attenzione ai canali digitali.