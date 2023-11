Asma bronchiale, a Lecce un momento di confronto tra esperti

Secondo il registro Sani (Severe Asthma Network Italy), il 42% dei pazienti con asma grave soffre anche di poliposi nasale. Due patologie che hanno in comune lo stesso percoreso infiammatorio. Nell’immaginario comune, l’asma bronchiale rappresenta una patologia di facile gestione e, non di rado, di “autogestione”. Tuttavia, la malattia può complicarsi o evolvere verso forme più gravi e difficili da controllare. Queste, sebbene numericamente meno frequenti, pongono il paziente a rischio di ricovero e anche di morte, compromettendone comunque la salute e la vita sociale, e rappresentano quindi una vera e propria sfida per lo specialista. In Italia, si stima che ne soffrano circa il 5-10% del totale delle persone asmatiche, vale a dire quasi 300.000 soggetti tra tutte le fasce d’età.

Sarà Lecce ad ospitare, sabato 11 novembre 2023, a partire dalle ore 9 presso l’Hilton Garden Inn in via Cosimo De Giorgi, il convegno sul tema “Asma bronchiale ed Asma bronchiale grave con poliposi nasale: quale correlazione?”.

Si tratta di un evento scientifico di primo piano che vedrà la partecipazione di esperti di fama nazionale nel campo della pneumologia e non solo, chiamati a confrontarsi su diagnosi, patologie e trattamenti medici e farmacologici atti a cambiare e migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da questi disturbi.

Una occasione utile a rinsaldare la collaborazione tra pneumologo, otorinolaringoiatra e medico di medicina generale (medico di base).

Il programma

Al saluto del Direttore Generale della Asl di Lecce, Stefano Rossi; del Presidente dell’Ordine dei Medici, Donato De Giorgi; del Direttore del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa di “Via Miglietta”, Cristina Del Prete e dopo l’introduzione ai lavori del Direttore Scientifico Maurizio Domenico Toraldo (Direttore della Uosd di Riabilitazione Cardio-respiratoria e Centro del Sonno Responsabile Ambulatorio Asma grave), seguiranno tre distinte sessioni, fino alla chiusura dei lavori prevista per le ore 14.

La partecipazione all’evento è gratuita ed aperta ad un massimo di 100 partecipanti con particolare attenzione ai medici di medicina generale, medici chirurghi specialisti o specializzandi in Allergologia e Immunologia Clinica, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Otorinolaringoiatria, Pediatria.

Il Corso è inserito nel programma formativo Ecm e fornisce 5 crediti per ottenere i quali è necessaria la fruizione dell’intero programma formativo e il superamento della verifica di apprendimento.

Il convegno è patrocinato dall’Azienda Sanitaria Locale del capoluogo, dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia e dall’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.