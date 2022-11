“Dal contenzioso al giusto processo tributario”, la Camera degli avvocati tributaristi celebra i 30 anni con un convegno

Si svolgerà sabato 3 dicembre, a partire dalle ore 16.30, presso il Must (Museo Storico Città di Lecce), in via degli Ammirati 11, un convegno, di elevato livello scientifico e rilevanza nazionale, intitolato “Dal contenzioso al giusto processo tributario”.

L’evento è organizzato dalla Camera degli Avvocati tributaristi della Provincia di Lecce con il quale celebrerà il trentennale della sua costituzione

All’incontro prenderanno parte il Prof. Giuseppe Tinelli, Ordinario di diritto tributario presso l’Università degli Studi di Roma Tre; il Dott. Ennio Attilio Sepe, Garante del contribuente per la regione Puglia; la Prof.ssa Livia Salvini, Ordinario di diritto tributario presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma ed il Prof. Cesare Glendi, Emerito di diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Parma nonché Presidente della Fondazione Antonio e Victor Uckmar.

L’iniziativa costituirà un’importante occasione di confronto, con studiosi del diritto tributario fra i più importanti del panorama accademico nazionale, sul tema dell’evoluzione e sulle prospettive future della giustizia e del processo tributario, a trent’anni dalla riforma del 1992 e ad appena due mesi dell’introduzione delle Corti di Giustizia tributaria. Nel corso della serata verranno inoltre omaggiati i fondatori e i decani dell’Associazione.