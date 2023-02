Transizione energetica e bonus edilizi, esperti e tecnici si confrontano a Lecce

Una giornata di approfondimento sulla transizione energetica, digitale e della sicurezza sul lavoro. Ma anche sul Superbonus per comprendere se sia stata un’occasione perduta.

Si svolgerà domani, sabato 4 febbraio, presso l’Arthotel di Lecce, dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 19, un evento promosso da Anaci (sedi di Lecce e di Brindisi).

Il programma

Dopo la registrazione dei partecipanti, sono previsti gli indirizzi di saluto del presidente Anaci Lecce Egidio Astro; del presidente Anaci Brindisi Marco Trabacca; del presidente regionale Anaci Puglia Antonio De Giovanni; del sindaco di Lecce Carlo Salvemini; della presidente del Consiglio regionale Loredana Capone e dei presidenti degli ordini professionali: Fabio Corvino (commercialisti), Francesco Miceli (ingegneri), Antonio Tommaso De Mauro (avvocati), Luigi Ratano (geometri) e il presidente Aidc Lecce Giovanni Santoro.

Apertura dei lavori prenderà il via con un’analisi circa gli effetti dei bonus sull’edilizia privata e sugli scenari della transizione energetica.

Sempre in mattinata, la tavola rotonda con il presidente nazionale Anaci Francesco Burrelli, il senatore Antonio Trevisi, gli assessori regionali Anna Grazia Maraschio e Alessandro Delli Noci; il docente universitario Paolo Maria Congedo. Modera l’ingegnere Angelo De Blasi Macchia.

Nel pomeriggio, prenderanno la parola il componente di Giunta nazionale Anaci Piero Bonito; il coordinatore del gruppo giovani Anaci Giovanni Schiavone; gli amministratori unici Arca Nord e Arca Sud Salento, rispettivamente Cosimo Casilli e Alberto Chiriacò; il presidente reggente di Confindustria Lecce Nicola Delle Donne; gli avvocati Luigi Marino e Barbara Padula, rispettivamente direttore del centro studi e responsabile scientifico Anaci Puglia. A seguire la seconda tavola rotonda in materia giuridico-fiscale sui bonus edilizi “Dalla conversione in legge del decreto Antifrode alla Legge di Bilancio 2023 alla conversione in legge del decreto Aiuti-quater: criticità ed opportunità”. Interverranno il tesoriere nazionale Anaci Giuseppe Merello; il vicepresidente nazionale Anaci Gaetano Mulonia; il componente di Giunta nazionale Anaci e presidente Anaci Campania Gianluca Masullo; i docenti universitari Salvatore De Vitis e Pierantonio Lisi; l’avvocato tributarista Leonardo Leo; il commercialista Aidc Vittorio Trullo; il direttore generale Arca Sud Salento Sandra Zappatore; i presidenti provinciali di Ance di Lecce e di Brindisi, rispettivamente Valentino Nicolì ed Angelo Contessa. Modera l’avvocato Piero Mongelli.