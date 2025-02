“Umanesimo giudiziario e colonialismo digitale: tertium non datur?”, a Lecce un convegno della Camera Civile Salentina

Si svolgerà venerdì 21 febbraio, a partire dalle ore 15:00, presso l’Aula magna della Corte d’appello di Lecce, il Convegno organizzato dalla Camera Civile Salentina dal titolo “Umanesimo giudiziario e colonialismo digitale: tertium non datur?” e accreditato dall’Ordine degli Avvocati con l’attribuzione di quattro crediti formativi.

“Il Convegno – spiega Salvatore Donadei, Presidente della Camera Civile Salentina – si pone l’obiettivo di fornire strumenti di riflessione su questo momento in cui sembrerebbe sparita ogni traccia di umanesimo giudiziario, in cui sembrerebbe che questa corsa alla digitalizzazione, esasperata, stia sostituendo tutto ciò che, prima, era opera del giurista e, in particolare, dell’avvocato. É un’idea che viene da lontano, e oggi si è concretizzato questo lavoro di organizzazione, per offrire al tutto il foro salentino, ma non solo, un momento di formazione e di aggiornamento professionale, ma anche di cura della dimensione culturale dell’avvocato.”

Gli fa eco il Presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Civili, Alberto Del Noce, che presenzierà all’evento: “L’evento formativo voluto dalla Camera civile, è il primo convegno, in tutta Italia, che mira a sottolineare e non di meno a preservare, l’importanza del linguaggio, che non dev’essere perso di vista; il processo, infatti, può essere digitalizzato, così come è possibile applicare l’intelligenza arficiale a molti aspetti della nostra attività professionale, ma la risposta ai contenuti, alle emotività, alle sofferenze, alle passioni, non può essere affidata all’intelligenza artificiale, ma deve essere fornita dall’avvocato e dal giudice, che sono le colonne del processo.”

Il Convegno, patrocinato dall’Uunione Nazionale Camere Civili, dall’Università del Salento col Dipartimento di Scienze Giuridiche, dall’Università di Foggia, dall’Accademia della Crusca, dall’Accademia dell’Arcadia e dalla Società Italiana di Antropologia Culturale, sarà salutato dalle più alte cariche istituzionali e professionali del distretto e, dopo una breve introduzione di Donadei, sarà moderato dal giornalista parlamentare e direttore di Beemagazine, Mario Nanni.

Spazio poi al contributo di autorevoli relatori, quali Rosario Coluccia, Accademico della Crusca, con la relazione: “Qualche idea sul tema”; Giuliano Scarselli, Professore ordinario di Procedura civile dell’Università di Siena, con la relazione: “Intelligenza artificiale e funzione giurisdizionale”; Ferdinando Mirizzi, Professore ordinario di antropologia dell’Università della Basilicata, con la relazione: “L’antropologia e la cultura digitale”; Luigi Viola, Avvocato e direttore scientifico di Giurimatrix, con la relazione: “Potenziamento dell’attività difensiva con l’IA”; Floriana Conte, Professoressa ordinaria di storia dell’arte dell’Università di Foggia nonchè membro dell’Accademia dell’Arcadia, con la relazione: “Autenticità nelle arti visive nell’era della cultura digitale”; Alberto Del Noce, Presidente UNCC, con la relazione: “Profili deontologici”.

All’evento, sarà presente anche una delegazione delle classi liceali del Liceo Classico “Giuseppe Palmieri” di Lecce, con una rappresentanza del corpo docente, e il Preside Prof. Lattante, nell’ambito della recente convenzione per p.c.t.o.