“La Cassa incontra gli iscritti”, a Lecce un convegno per divulgare le informazioni previdenziali per i commercialisti

“La Cassa incontra gli iscritti” è questo il titolo del convegno che si svolgerà venerdì 27 gennaio dalle 9:30 alle 12:30 negli spazi dell’Arthotel& Park Lecce, in via G. De Chirico, 1 a Lecce.

Il programma

I lavori saranno aperti dai saluti dal Presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Lecce, Fabio Corvino, dal componente del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili; Giuseppe Venneri e dal Presidente della Cassa dei Dottori Commercialisti, Stefano Distilli.

Il Presidente onorario della Fondazione Messapia, Rosario Giorgio Costa, introdurrà le relazioni di Distilli e del consigliere della cassa Ferdinando Boccia; a seguire gli interventi dei delegati dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Lecce, Maurizio Renna e Gualtiero Della Fonte. La giornata viene moderata dal delegato dell’Ordine Lucia Rainò.

Finalità dell’incontro

L’incontro rientra nelle attività avviate dalla Cassa dei Dottori commercialisti per divulgare le funzioni di previdenza e assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari. Nell’occasione sarà infatti possibile ricevere consulenza da parte del personale della Cassa, in collegamento da remoto, per simulazioni personali e ogni altra informazione di carattere contributivo, previdenziale e assistenziale. Per ulteriori informazioni scrivere a [email protected] o telefonare al numero 0832498067.