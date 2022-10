“Pro.V.I. amoci insieme… diamoci un’opportunità”, a Castri di Lecce un incontro sul tema della vita indipendente

Un incontro pensato per riflettere sulla possibilità di costruire un modello di intervento condiviso in materia di vita indipendente, perché alla persona con disabilità sia consentito scegliere, in piena libertà e autonomia, come vivere, dove vivere e con chi vivere, in un percorso da compiere insieme alle Regioni e alle federazioni delle persone con disabilità.

Si svolgerà giovedì 20 ottobre, con inizio alle ore 9.30, presso la Sala Comunale “Le Tabacchine” del Palazzo Ducale a Castri di Lecce il convegno dal titolo “Pro.V.I. amoci insieme… diamoci un’opportunità” promosso dall’organizzazione di volontariato Noi con Voi… nell’arte dell’aiutare e sostenuto dal Csv Brindisi Lecce Volontariato nel Salento, con il patrocinio del Comune di Castri di Lecce-Assessorato ai Servizi Sociali, Ambito Sociale di Martano, Regione Puglia, Puglia Sociale, Rai 3, Coordinamento Puglia di Enil Italia – Europaean Network on Independent Living e in partenariato con le organizzazione del terzo settore del territorio, Organizzazione di volontariato Camminare Insieme, Chi si ferma è perduto, “media partner RadioOK”.

Il tema della vita indipendente è stato considerato una delle priorità del primo programma d’azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, adottato con d.p.r. del 4 ottobre 2013. Una delle sette linee di azione, la linea di intervento 3 “Vita indipendente e inclusione nella società”, è in gran parte riferita proprio a politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società per le persone con disabilità, al fine di definire linee comuni per l’applicazione dell’art. 19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, fissando i criteri guida per la concessione di contributi, per la programmazione degli interventi e servizi e la redazione dei progetti individualizzati.

Per dare seguito a tali indicazioni progettuali anche su impulso delle regioni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto il finanziamento di iniziative sperimentali, proposte da Regioni e Provincie Autonome, per l’adozione di un modello di intervento uniforme su tutto il territorio nazionale per la promozione della vita indipendente e inclusione sociale delle persone con disabilità. Il tema conduttore riguarda i Progetti di Vita indipendente in favore delle persone con disabilità della Puglia (oggi diventati il centro della legge Regionale N 15/ 7 luglio 2020), progetti volti alla costruzione e alla realizzazione di un progetto globale di vita indipendente attraverso il finanziamento di quelle misure e tecnologie necessarie per sviluppare l’autonomia e abbattere le barriere, non solo architettoniche ma anche immateriali, utili all’inserimento socio-lavorativo e alla valorizzazione delle proprie capacità funzionali nell’agire sociale.

All’iniziativa prenderanno parte Rosa Barone, Assessore Welfare, Politiche di benessere sociale e pari opportunità, Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria della Regione Puglia; Diomede Stabile, Assessorato ai Servizi Sociale del Comune di Castri di Lecce; Antonella Renna, Assistente Sociale referente Servizi sociali Ambito di zona di Martano; Valentina Sanarica, Assistente Sociale e Presidente dell’Associazione “Noi con Voi”; Paola Severini, Giornalista Rai 3 e conduttrice della trasmissione “Ma anche no”, programma televisivo sull’inclusione sociale e disabilità; Vito Berti, Componente del Coordinamento Puglia di Enil Italia – Europaean Network on Independent Living; Federica Palumbo, Psicologa clinica e psicoterapeuta e Angelo Greco, Presidente dell’Associazione “Chi si ferma è perduto”.