Condizioni della giustizia sociale: dignità, solidarietà, sussidiarietà. Se ne parla in un incontro a Lecce

L’Unione Giuristi Cattolici del Salento, presieduto dall’Avvocato Elio Perrone, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati, la Fondazione Vittorio Aymone e Unisalento, ha promosso un Convegno di studio sulle «condizioni della giustizia sociale: dignità, solidarietà, sussidIarietà».

L’incontro si svolgerà nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Lecce e sarà presieduta da Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone, Presidente della Corte d’Appello di Lecce, che introdurrà i lavori.

Dopo i saluti istituzionali, svolgeranno le relazioni Pietro Quinto, Avvocato del Foro di Lecce, sulla «giustizia sociale nel processo amministrativo». Anna Rita Pasca, Presidente della I Sezione Civile della Corte d’Appello sulla «giustizia sociale nel processo civile». Mainolfi, Presidente Sezione Lavoro Corte d’Appello, sulla «giustizia sociale nel processo del lavoro».

Moderatore Elio Perrone, il quale nel presentare agli organi istituzionali della Comunità Salentina l’importante iniziativa ha evidenziato come la giustizia sociale ha assunto una particolare attualità in coincidenza con la recente scomparsa di Papa Francesco, che ha posto il tema della giustizia nei riguardi delle classi più bisognose come cifra caratterizzante il Suo pontificato.

La giustizia sociale infatti non è solo un valore evangelico ma richiede una testimonianza fattuale in una società complessa, caratterizzata da diseguaglianze ed aggressioni dei più forti nei confronti dei più deboli.

I lavori del Convegno saranno conclusi Antonio De Mauro, Presidente dell’Ordine degli Avvocati.

In considerazione dell’importanza giuridica del Convegno, l’Ordine degli Avvocati ha accreditato l’evento ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi per l’idoneità professionale.