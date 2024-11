“T’amo da…Vivere” a Corsano un incontro che conclude una due giorni di iniziative al fianco delle donne

Diffondere la cultura del rispetto per prevenire e contrastare ogni forma di violenza sulle donne. Sono questi i messaggi che verranno veicolati dal convegno “T’amo da..Vivere” che si svolgerà lunedi 25 novembre alle 17:30 presso la sala consiliare del Comune di Corsano.

L’iniziativa realizzata dall’assessorato ai Servizi Sociali, sarà introdotta dall’Assessore al ramo Enza De Francesco e vedrà gli interventi di Elsa Valeria Mignone, già Procuratore Aggiunto presso la Procura di Lecce, Chiara Vantaggiato, Dirigente dell’Istituto Superiore “G. Salvemini” di Alessano, Maria Rosaria Nutricati, dei centri antiviolenza “Il Melograno” e di Giulia Bisanti, studentessa dello stesso Istituto Superiore.

L’incontro è realizzato dal Comune di Corsano in un’ottica di inclusione e collaborazione, come testimoniano gli indirizzi di saluto che saranno tenuti dal Vicesindaco Francesco Caracciolo, da Antonio De Giorgi, Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, da Fernando Simone, Dirigente dell’Istituto Comprensivo “B. Antonazzo” di Corsano, dal Parroco don William Del Vecchio e da Giuseppe Orlando, Presidente dell’associazione Contrabbando Speranza.

Il convegno sarà puntellato dai reading dell’artista Maristella Martella, quale componente del Sistema Bibliotecario del Capo di Leuca e sarà moderato dall’Avv. Carlo Ciardo, Presidente dell’associazione Idee a Sud Est. Al termine, nell’atrio del municipio, si svolgerà una dimostrazione di difesa personale a cura dell’istruttore Claudio Curcio.

“La cultura del rispetto declinata in ogni forma ed in ogni ambito – afferma l’Assessore Enza De Francesco – è il filo conduttore che lega l’intero impegno amministrativo e che già lo scorso anno ci ha spinto ad attivare il primo sportello antiviolenza ‘Ascolto donna’ sul territorio corsanese. In quest’ottica, grazie all’alacre lavoro delle dipendenti dell’assessorato ai servizi sociali, abbiamo accolto ogni iniziativa, idea, istanza, che potesse radicarsi nel tessuto sociale corsanese, attraverso una straordinaria collaborazione tra associazioni, Parrocchia, scuola ed i diversi attori impegnati a vario titoli nei rispettivi ambiti di competenza.

Questa sinergia – conclude l’Assessore De Francesco – è in controtendenza rispetto alla frammentazione sociale e rappresenta l’unica efficace risposta ad ogni forma di violenza, diretta ed indiretta, implicita o subdola, nei confronti delle donne”.

Il convegno conclude una due giorni di attività sul territorio corsanese. Domenica 24, infatti, nel pomeriggio in Piazza Umberto I, si svolgerà una castagnata solidale, a cura dell’associazione Contrabbando Speranza, il cui ricavato sarà devoluto ai centri antiviolenza “Il Melograno”, mentre la mattina del 25 novembre si svolgerà alle 12 un corteo di bambini che dall’Istituto Comprensivo giungeranno alla sede municipale dove i ragazzi delle seconde e terze della scuola secondaria di primo grado allestiranno con i propri elaborati la sala consiliare per approntarla proprio in vista del convegno pomeridiano.

“Proseguiamo un’attività di sensibilizzazione e prevenzione fortemente voluta dal nostro compianto Sindaco Biagio Raona – dichiara il Vicesindaco Francesco Caracciolo – muovendoci lungo un solco che vede l’impegno dell’intera Amministrazione Comunale sostanziato da un dialogo intenso e impegnato con le forze dell’ordine, gli attori sociali, e tutte le agenzie educative. Continuiamo, insieme, ad essere in ascolto, al fianco ed a supporto delle donne”.