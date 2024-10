“I difetti posturali, meccanici e psicologici, in età evolutiva”. A Gallipoli esperti a confronto

“I difetti posturali, meccanici e psicologici, in età evolutiva. Esperti a confronto” è questo il titolo dell’evento in programma per sabato 5 ottobre nell’ecoresort “Le Sirenè” (Caroli Hotels) di Gallipoli.

Si tratta di un importante contributo scientifico, rivolto a medici, operatori sanitari, specialisti, ma anche a famiglie e scuole di ogni ordine e grado, per una corretta postura e deambulazione nell’ottica della prevenzione al sorgere dei paramorfismi e dismorfismi che attanagliano i processi di crescita delle giovani generazioni e degli adulti.

Il coordinamento scientifico è affidato al dottor Lucio Catamo, chirurgo ortopedico e direttore Scientifico e Sanitario del Centro Medico Medinforma. Responsabili dell’evento, valido ai fini dell’ottenimento dei crediti formativi E.C.M. per le professioni sanitarie, sono Stefano Giacomini e Lorenzo De Giovanni.

Il programma

Alle 8.30 è prevista la registrazione dei partecipanti. A seguire, dopo il saluto delle autorità, avrà avvio la sessione didattica con i contributi di diversi medici e specialisti. Si porrà attenzione sull’importanza della postura in età pediatrica, mettendo a confronto e facendo dialogare tra loro i punti di vista del fisiatra, dell’ortopedico e dello psicologo. Ci sarà modo anche per discutere di neurologia e postura e di chirurgia vertebrale.

Alle 11.30, si procederà con la discussione.

Dalle 12 alle 13.30 sarà presentato il terzo numero del 2024 della rivista di promozione del territorio pugliese “In Puglia tutto l’anno”. Interverranno Cosimo Preite, dirigente dell’Istituto superiore “Enrico Giannelli”, l’operatore culturale Mario Blasi e la caporedattrice e linguista di UniSalento Annarita Miglietta.

Si riprende alle 15, dopo la pausa pranzo, con un focus sul protocollo Giacomini per le scoliosi e sull’esame baropodometrico. Ci sarà spazio anche per delle prove pratiche. Alle 18.30, la discussione finale.

L’evento, è aperto a tutti.