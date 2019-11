Il giurista e lo sport, l’Unisalento ospita il convegno con il Presidente della FIGC Gravina

“L’evoluzione del diritto dello sport. Il ruolo del giurista nella gestione del fenomeno sportivo” è il convegno di studi in programma all’Università del Salento lunedì 25 novembre 2019, a partire dalle 14.15, nell’aula A2 dell’edificio R3 del complesso Ecotekne (via per Monteroni, Lecce). Organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, il convegno è organizzato per ricordare l’avvocato Vittorio Mormando, che ha ricoperto le più alte cariche nazionali e internazionali delle federazioni calcistiche, e sarà occasione per presentare il corso di laurea triennale in “Diritto e Management dello sport”, la cui proposta di attivazione per l’anno accademico 2020/2021 è stata avanzata dal Dipartimento.

L’evento sarà moderato dal professor Luigi Melica, recentemente eletto Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche e referente Unisport Italia per l’Università del Salento, e tra i saluti iniziali vedrà gli interventi del Rettore Fabio Pollice, del Presidente del Corso di laurea in Giurisprudenza Stefano Polidori, del Presidente del Lecce Calcio Saverio Sticchi Damiani e del Presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Le relazioni in programma sono di Pier Luigi Portaluri, docente di Diritto amministrativo a UniSalento e Componente della Corte Federale d’Appello FIGC, che parlerà della nuova giustizia sportiva in ambito FIGC; di Jacopo Tognon, vice Presidente Lega PRO, Arbitro TAS e docente di Diritto sportivo all’Università di Padova, che parlerà del TAS nel sistema di giustizia internazionale; di Antonio De Mauro, Presidente COA Lecce e docente di Diritto civile e sportivo a UniSalento, che parlerà del rapporto tra atleta e agente sportivo; di Gabriele Nicolella, dell’Ufficio Legale Lega Serie B e componente del Coordinamento AIAS Lombardia, che tratterà del ruolo dei consulenti nei servizi ai professionisti dello sport; di Lucia Bianco, cofondatrice di VM Law&Sport e componente Coordinamento AIAS Lombardia, che parlerà dell’assistenza dell’avvocato specialista in diritto sportivo; di Giancarlo Abete, Past Presidente FIGC, cui sono affidate le riflessioni conclusive.

A seguire, tavola rotonda dedicata a Vittorio Mormando introdotta dal Presidente FIGC Gabriele Gravina e moderata da Gabriella De Giorgi Cezzi, docente di Diritto processuale amministrativo a UniSalento e componente della Commissione del Premio di Laurea “Artemio Franchi”. Oltre ai relatori della sessione tecnica interverranno Vito Tisci, Presidente Settore tecnico giovanile e scolastico della FIGC e Presidente CR Puglia della LND; il giornalista Elio Donno; il giornalista della Gazzetta dello Sport Giuseppe Calvi; e Marinella Conigliaro, Past Segretaria Lega Professionisti Serie C.