La gestione dell’acqua, necessità e prospettive per la rinascita del territorio

Nella giornata di oggi, giovedì 13 febbraio, alle ore 16:30 presso l’Ex Convitto Palmieri, in PIazzetta Giosuè Carducci, a Lecce, si terrà un evento importante.

L’incontro affronterà una tematica sempre più urgente e cruciale per il futuro della regione: la gestione dell’acqua.

Un parterre di esperti di alto livello

Sarà Gianluigi Visconti, segretario della Fai Cisl Lecce, a introdurre l’argomento, illustrando le diverse sfide che gravano sul territorio leccese legate ad una gestione più sostenibile delle risorse idriche.

Ci sarà la partecipazione di relatori di spicco che discuteranno sulla problematica e offriranno una vasta gamma di soluzioni per migliorare il futuro della città.

Tra gli interventi ci saranno quelli di Andrea Zotti, dirigente risorse idriche e tutela delle acque – Regione Puglia, Francesca Portincasa, direttore generale di Acquedotto Pugliese s.p.a., Francesco Ferraro, direttore Arif Puglia – Commissario straordinario Consorzio di bonifica sud Puglia, Ada Chirizzi, segretario generale Cisl Lecce, Donato Pentassuglia, assessore agricoltura, risorse idriche, tutela delle acque – Regione Puglia e, infine, Onofrio Rota, segretario generale nazionale Fai Cisl.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Valentina Murrieri.

Lecce e l’acqua, un futuro sostenibile da costruire

La “Capitale del Barocco”, caratterizzata da un clima mediterraneo con estati calde e secche, si trova ad affrontare problematiche significative nella gestione sostenibile dell’acqua, le quali richiedono un approccio integrato e strategie innovative per garantire un approvvigionamento idrico adeguato per le generazioni future.

Una delle principali minacce è rappresentata dalla siccità, con periodi prolungati di carenza idrica che mettono a dura prova l’agricoltura, l’ecosistema e la disponibilità di acqua potabile. I cambiamenti climatici, con l’aumento delle temperature e la diminuzione delle precipitazioni, rischiano di aggravare ulteriormente questa situazione.

L’inquinamento delle acque sotterranee e costiere, causato principalmente da attività agricole, industriali e urbane, rappresenta un’altra sfida cruciale. L’eccessivo utilizzo di fertilizzanti e pesticidi in agricoltura, gli scarichi non depurati e l’inquinamento da plastica sono solo alcune delle fonti di contaminazione che compromettono la qualità dell’acqua e la salute dell’ambiente.

L’uso efficiente dell’acqua è fondamentale per garantire la disponibilità di questa risorsa preziosa per le future generazioni. A Lecce, è necessario promuovere pratiche agricole sostenibili che riducano il consumo idrico, incentivare l’utilizzo di tecnologie a basso consumo idrico in ambito domestico e industriale, e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un uso responsabile dell’acqua.

Un’occasione di confronto e dibattito

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e dibattito tra esperti, istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della gestione sostenibile dell’acqua e di promuovere azioni concrete per la tutela di questa risorsa preziosa.

Un appello alla partecipazione

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo evento di fondamentale importanza per il futuro del territorio. La gestione dell’acqua è una responsabilità collettiva e solo attraverso un impegno condiviso sarà possibile garantire un futuro sostenibile per la regione.