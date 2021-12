“Buon compleanno Presicce-Acquarica”, a tre anni dal referendum un convegno per parlare della fusione

Sono già passati tre anni dalla data del referendum consultivo, quando i cittadini di Acquarica del Capo e Presicce hanno scelto di fondersi e dare vita ad unica comunità. Una scelta che ha portato vantaggi non solo in termini di risparmio della spesa pubblica, ma anche nella possibilità, da parte della neonata amministrazione comunale, di poter intercettare fondi da distribuire all’interno del proprio territorio, con un beneficio diretto per il tessuto economico e sociale del comune.

Se ne parlerà nel corso dell’iniziativa, che si svolgerà presso l’oratorio Don Tonino Bello, al quale prenderanno parte, oltre al Sindaco Paolo Rizzo, anche il Presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva.

Nel corso dell’evento verrà presentato anche il libro: “Reversibilità della fusione e limiti alla scissione dei comuni”, redatto dal professore Luigino Sergio, uno dei maggiori esperti in materia. Parteciperanno alla discussione anche. il docente di Scienze delle Finanze delle finanze presso l’Università’ del Salento Michele Giuranno e il procuratore della Corte dei Conti della regione Basilicata, Vittorio Raeli.