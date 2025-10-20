“Benessere Rosa – Prendiamoci cura del seno”, a Lecce un momento di informazione e sensibilizzazione del Lions Club “Lecce Messapia”

In occasione del mese della prevenzione, il Lions Club Lecce Messapia, organizza il convegno “Benessere Rosa – Prendiamoci cura del seno”, che si terrà venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 16 presso la sala conferenze “Andrea Annicchiarico” di Links Management and Technology S.p.A., in Via R. Scotellaro 55 a Lecce.

Il Lions Club Lecce Messapia promuove con questa iniziativa un momento di informazione e sensibilizzazione, rivolto alle donne e alla comunità locale, per sottolineare l’importanza della prevenzione e della cura del seno. L’incontro sarà caratterizzato da interventi di medici esperte nel settore, che utilizzeranno un linguaggio chiaro e dedicato, in grado di accompagnare le partecipanti attraverso i temi della senologia clinica, diagnostica e genetica medica.

La presidente del Lions Club Lecce Messapia Nadia Gala dice in proposito: “In ottobre, mese della prevenzione, vogliamo essere accanto alle donne del nostro territorio, offrendo un momento di informazione concreta e di confronto con specialisti di alto livello. ‘Benessere Rosa’ nasce dalla volontà del nostro Club di promuovere la cultura della prevenzione, perché conoscere significa proteggersi. Prevenire è sempre meglio che curare, recita un vecchio adagio: non solo tutela della salute, ma anche contenimento dei costi sociali legati alle malattie, proteggendo le famiglie e la comunità intera. Invitiamo tutte le socie, le amiche e le cittadine a partecipare: prendersi cura di sé è il primo gesto di amore verso la propria vita”.

Il programma

Dopo i saluti di Nadia Gala, prederanno la parola:Maria Rosaria Cesari – Specialista in Senologia Clinica, Clinica Città di Lecce (GVM); Marilena Mazzotta – Specialista in Senologia Diagnostica, Polo Oncologico, Ospedale Vito Fazzi Lecc e Giovanna Matarrelli – Specialista in Genetica Medica, Ospedale A. Perrino Brindisi. Le conclusioni saranno affidate a Luisa Frassanito – Presidente della Circoscrizione F Distretto Lions 108 AB

Il convegno rappresenta un’importante opportunità per approfondire temi legati alla salute femminile, ricevere aggiornamenti sulle più recenti metodiche cliniche e diagnostiche e rafforzare la cultura della prevenzione. L’incontro è rivolto a donne, famiglie e cittadine, in un clima di ascolto, condivisione e attenzione al benessere.