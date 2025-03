“San Cataldo-Lecce sul mare!”, un convegno al Must

“San Cataldo – Lecce sul mare! Archeologia Natura Cultura – Patrimonio per la rinascita”.

E’ Questo il titolo del convegno organizzato dall’associazione “Lecce sul Mare-San Cataldo ODV“ e che si svolgerà sabato 29 marzo alle 10.30 presso il Must, in via degli Ammirati 11 a Lecce. Si tratta di un momento di confronto per mettere a fuoco risorse archeologiche, naturalistiche e culturali della marina leccese in vista di un suo completo e definitivo rilancio.

Il programma

L’appuntamento si aprirà con gli interventi di Rita Auriemma, docente di Archeologia subacquea presso l’Università del Salento; Mariangela Sammarco, archeologa; Pietro Medagli, botanico e già docente presso l’Università del Salento; Giuseppe De Matteis, responsabile dell’oasi WWF presso la riserva delle Cesine.

Alle 11.45, invece, via alla tavola rotonda moderata dalla giornalista Leda Cesaricui prenderanno parte il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, il sindaco di Vernole Mauro De Carlo, il rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice, il professore emerito dell’Università del Salento Francesco D’Andria, la consigliera nazionale Federturismo e delegata Confindustria presso la Camera di commercio di Lecce Stefania Mandurino.