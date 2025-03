“Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo”, a Nardò un convegno con gli esperti

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, domani, martedì 1° aprile, a Nardò si terrà Dalla scuola alla vita – percorsi, opportunità, risorse per la piena cittadinanza delle persone con autismo, convegno promosso dall’Ambito Territoriale Sociale n. 3 in partnership con la cooperativa Socioculturale.

Appuntamento alle ore 15:30 al Teatro comunale di corso Vittorio Emanuele II. Interverranno, tra gli altri, il medico chirurgo, neurologo, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, direttore del Presidio Riabilitativo Istituto Santa Chiara di Lecce Antonio Leo, la docente associata di psicologia del lavoro e delle organizzazioni di Unisalento Emanuela Ingusci, la direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia Valentina Romano, il referente della III Commissione Sanità della Regione Puglia Tavolo Regionale Autismo Antonio Calabrese.

Introdurrà i lavori il vicesindaco e assessore al Welfare e presidente dell’Ambito n. 3 Maria Grazia Sodero. Modererà Alessandro Nocco.

“Dalla scuola alla famiglia, dallo sport al lavoro – dice Maria Grazia Sodero – le persone con autismo devono avere le stesse opportunità e gli stessi diritti di ogni altra persona. Per questo parliamo di “piena cittadinanza”, un obiettivo dietro al quale c’è uno sforzo immane, innanzitutto di tipo culturale.

L’autismo è un tema per gli addetti ai lavori inevitabilmente ed è anche un tema sul tavolo di chi ha responsabilità amministrative e di governo, a ogni livello, ma ognuno di noi deve prendere confidenza con problematiche e situazioni quotidiane che richiedono consapevolezza. La condizione delle persone con autismo migliora con il contributo di tutti”.

L’evento è accreditato per la formazione (3 crediti) presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia.