“Ultime modifiche al Codice della strada e riflessi della riforma Cartabia”, una giornata di formazione per la Polizia Locale

L’Associazione Comandanti e Ufficiali della Polizia Locale della Provincia di Lecce fa tappa a Santa Maria di Leuca, mercoledì 7 giugno, con una giornata formativa specialistica che tratterà le ultime modifiche al Codice della strada e i conseguenti riflessi della riforma Cartabia, il focus sarà in gran parte dedicato all’approfondimento delle applicazioni tecnico-operative, al fine di dotare gli appartenenti alla categoria delle conoscenze necessarie per una sempre più efficace applicazione delle norme in. L’evento, organizzato da As.com, da Donato Zacheo, Comandante della Polizia Locale di Lecce e Direttore della Scuola di Formazione per la Polizia Locale della Regione Puglia, in collaborazione con i Comandi di Polizia Locale di Tricase, Castrignano del Capo, Morciano di Leuca e Corsano e con il patrocinio della Scuola di Formazione per la Polizia Locale della Regione Puglia, si svolgerà presso la Sala del Pellegrino nella Basilica Santuario “S. Maria de finibus Terrae”.

L’inzio è previsto per le ore 08:30 con la consueta procedura di accreditamento, via ai lavori a partire dalle ore 09:00 con i saluti istituzionali a cura del Sindaco di Castrignano del Capo, Francesco Petracca e di Zacheo.

Si entrerà, quindi, nel vivo del convegno con gli interventi dei relatori: Fabio Dimita, funzionario Direttivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Giandomenico Protospataro, Vice Questore della Polizia di Stato.

A moderare i convegni i Comandanti della Polizia Locale di Tricase e Castrignano del Capo, Anna Grazia Bello e Teodoro Maruccia.

Previsto un coffee break alle ore 11:00, fine lavori entro le ore 14:00.

Verrà rilasciato un attestato finale per gli addetti ai lavori che vorranno conseguirlo, a seguito del superamento di un test composto da quindici domande a risposta multipla, che verrà somministrato a fine convegno.