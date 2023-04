Commercio sulle aree pubbliche, spettacoli e dehor. A Otranto un convegno della Polizia Locale salentina

Prosegue in terra idruntina, domani, giovedì 20 aprile, il ciclo di eventi formativi dell’Associazione Comandanti e Ufficiali della Polizia Locale della Provincia di Lecce, al fine di fornire a tutti gli appartenenti e ai dipendenti pubblici che vi si interfacciano strumenti utili e know-how atti ad affrontare al meglio la propria attività professionale applicata quotidianamente su tutto il territorio salentino.

Sarà l’auditorium di via Sforza a Otranto, la cornice della nuova iniziativa, organizzata da As.com, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale della “Città dei Martiri”, con il patrocinio della Scuola di Formazione per la P.L. della Regione Puglia.

“Commercio sulle aree pubbliche, pubblici spettacoli, dehor alla luce del Decreto Milleproroghe: tra aspetti applicativi, criticità e procedure operative” l’argomento al centro del dibattito, proprio in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, periodo in cui il mondo delle polizie locali salentine è oberato dalle attività.

Inizio dei lavori già a partire dalle ore 8:30 con l’accreditamento per i partecipanti. Seguiranno, alle ore 9:00, i saluti del Prefetto e Commissario Straordinario del Comune di Otranto Vincenza Filippi, del Presidente As.com. Donato Zacheo, a cui seguiranno gli interventi di Giuseppe Sciscioli, Dirigente del Suap.

A moderare il Commissario Capo Stefano Pezzulla, Comandante della Polizia Locale di Otranto.