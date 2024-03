‘Sisterhood: l’empowerment della sorellanza’, all’Ex Conservatorio di Sant’Anna un convegno sulla parità di genere

Ancora pochi giorni e l’8 marzo si celebrerà la Giornata Internazionale della Donna. Tra le tante iniziative che si svolgeranno venerdì prossimo particolare rilievo assume il convegno ‘Sisterhood’ organizzato da Anolf Cisl Lecce che si svolgerà nel capoluogo salentino, presso l’Ex Conservatorio di Sant’Anna, a partire dalle ore 9.30.

L’evento nasce nell’ambito delle iniziative del progetto ‘Sisterhood: l’empowerment della sorellanza’ – Bando Puglia Capitale Sociale 3.0 – che vede nella rete di partenariato oltre al soggetto capofila Anolf CISL Lecce – Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, il Comune di Lecce, la Fondazione Francesca Massa e l’Istituto di Istruzione Superiore ‘Antonietta De Pace’ di Lecce.

L’incontro, patrocinato dal Comune di Lecce, vede la collaborazione di Cisl Lecce, Fai Cisl Lecce e Fisascat Cisl Lecce ed ha l’obiettivo di contribuire a rompere il soffitto di cristallo sulla parità di genere al fine di rimuovere tutte le barriere sociali, culturali e psicologiche che si frappongono ad un ostacolo che non è più da considerarsi insormontabile. Tutti i contributi dell’evento saranno il portato di storie, racconti e testimonianze sulla sorellanza ossia su donne che collaborano con le donne per sostenere le donne.

Il programma

Dopo i saluti di Arlinda Hamzaj, presidente di Anolf Lecce e di Fabiana Cicirillo, assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Lecce, seguiranno gli interventi di:

Ada Chirizzi , Segretario Generale della Cisl di Lecce, che relazionerà su: ‘Analisi della popolazione migrante in Salento con riferimento al dato demografico, sociale e lavorativo’;

Serenella Molendini , Consigliera Nazionale di Parità, che relazionerà su 'Le donne tra povertà, disuguaglianze e migrazioni';

Serenella Pascali , funzionaria del Dipartimento Welfare della Regione Puglia, che relazionerà su 'Il capitale sociale della Puglia. L'esperienza del programma regionale dell'assessorato regionale al welfare';

Grazia Moschetti , dell'Unità Diritti delle Donne e Giustizia Economica di Action Aid che relazionerà su 'Progetto bright2. Dall'invisibilità al protagonismo delle donne in agricoltura';

, dell’Unità Diritti delle Donne e Giustizia Economica di Action Aid che relazionerà su ‘Progetto bright2. Dall’invisibilità al protagonismo delle donne in agricoltura’; Raffaella Arnesano, progettista sociale della Fondazione di Comunità del Salento che relazionerà su ‘Il progetto ‘Sisterhood’: l’empowerment della sorellanza’.

Le conclusioni saranno affidate a Maria Ilena Rocha, Presidente Nazionale di Anolf. Preziosa sarà la testimonianza di Asmaa Nabil. Il convegno sarà moderato dalla giornalista Barbara Magnani.

Le attese incursioni teatrali saranno a cura di Stefania Semeraro ed Eleonora Loche del duo ironico femminile LELESTE.

«Lo scorso 8 marzo – afferma Ada Chirizzi, Segretario Generale Cisl Lecce – abbiamo voluto accendere i riflettori su una delle eccellenze del territorio, quella della imprenditoria femminile; sulle tante vecchie e nuove realtà produttive capitanate da donne e spesso composte da una forza lavoro al femminile. Ne abbiamo analizzato i numeri e le aree merceologiche di intervento, sempre più ampie ed articolate, spesso innovative, ne abbiamo declinato presente e prospettive. Per una sorta di apparente contrappasso, un anno dopo, in linea con le indicazioni ONU, proveremo ad illuminare e a dare risalto al tema delle migrazioni. In particolar modo a quello delle donne migranti. La situazione dei migranti continua, infatti, ad essere una questione urgente. La comunità internazionale ha adottato il Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, che rappresenta un importante punto di riferimento per valutare le azioni degli Stati membri e migliorare la cooperazione per percorsi migratori basati sui diritti. È fondamentale continuare a lavorare verso soluzioni che garantiscano la sicurezza e la dignità dei migranti, affrontando le sfide e promuovendo percorsi regolari e umani per la migrazione e la dignità nel lavoro. All’interno di tale quadro di contesto proveremo a zoomare sul nostro territorio, a rilevarne dati, dinamiche demografiche e conseguenti dinamiche sociali e di domanda dei servizi alla persona. Lo faremo attingendo ai dati riportati nelle relazioni sociali dei 10 ambiti e consorzi sociali del territorio e ai dati Istat».

«Il progetto ‘Sisterhood’: l’empowerment della sorellanza – afferma la progettista sociale Raffaella Arnesano – nasce per rispondere ai reali bisogni del territorio di riferimento e della società nel suo complesso. La misurazione dell’impatto socio-economico della crisi determinata dalla pandemia dimostra quanto le donne siano state colpite duramente, quanto si siano aggravate situazioni di violenza e discriminazioni già esistente, quanto sia importante dare priorità ad interventi a favore delle stesse che continuano a pagare il prezzo più alto di politiche ingiuste e società patriarcali al fine di svolgere un ruolo chiave nella modifica di relazioni di genere disuguali. L’impatto più evidente è stato sicuramente quello riguardante il mondo del lavoro dove i dati ISTAT testimoniano che, in Italia, tre su quattro dei posti di lavoro persi sono di donne, così come altrettanto allarmante è stato l’aumento dei casi di violenza domestica durante il lockdown».