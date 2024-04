“Giornata internazionale della Salute”, organizzato da Fidapa un convegno sulla vulvodinia

Il 7 aprile di ogni anno, a partire dal 1948, si celebra la “Giornata Internazionale della Salute”. E per celebrare questa ricorrenza il Distretto Sud Est della Fidapa BPW Italy ha organizzato un incontro su una delle problematiche che la donna può trovarsi a vivere, ovvero la vulvodinia.

Il convegno, dal titolo “Di Rose e di Spine. La vulvodinia, per esempio. Dalla Diagnosi alla vita di tutti i giorni”, si svolgerà sabato 6 aprile alle ore 10,00 presso la sala convegni dell’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” a Gallipoli.

Ad aprire i lavori sarà la Presidente della Fidapa BPW Italy del Distretto Sud Est Elisabetta Grande, a cui seguiranno i saluti istituzionali della Presidente nazionale della Fidapa Concetta Corallo, della Presidente della Fidapa di Gallipoli Rossella Longo, del Direttore Generale Alsl di Lecce Stefano Rossi, del Direttore dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli Oreste Balzani, della Presidente del Consiglio Regionale della Regione Puglia Loredana Capone, del Sindaco della Città di Gallipoli e Presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva e della Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce Anna Toma.

“Un evento – commenta Elisabetta Grande – che abbiamo fortemente voluto che si organizzasse in questa giornata, promossa dall’Oms, per porre l’attenzione su una malattia, quale la vulvodinia, non riconosciuta fra le malattie croniche e invalidanti da parte del SSN. Questi incontri sono l’occasione per dare il via ad un dialogo fattivo con le istituzioni territoriali a cui saranno presentate istanze e proposte a beneficio delle donne che vivono questo invalidante disagio”

A relazionare saranno la Ginecologa Debora Gravili, medico presso l’U.O. “Vito Fazzi” di Lecce, Dirigente Responsabile della USO Screening Cervice Uterina, Coordinatrice dell’Ambulatorio trattamento della vulvodinia presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del “V. Fazzi”, la Ginecologa Anna Chiara Coluccia, medico presso l’U.O. Ostetricie e Ginecologia dell’A.O. “Cardinale G. Panico” di Tricase, la Fisioterapista Paola Cascione De Raho, specializzata nella riabilitazione del pavimento pelvico, la Responsabile Assunta Tornesello, Task Force PWW Italy “Più Salute” e la Consigliera di Parità Regione Puglia Lella Ruccia. A moderare il convegno sarà Simona Stefani, rappresentante Young del Distretto Sud Est.