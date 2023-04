La parabitana Solaika Marrocco firma il nuovo Cornetto Algida

Si sa, non viene siglato l’inizio dell’estate senza l’uscita dei Cornetti in edizione limitata, i nuovi gusti che Algida propone all’iconico gelato, tanto amato sia da grandi che dai bambini, simbolo della bella stagione e di una grandissima passione che gli italiani hanno per il gelato.

Ed è così che Algida si prepara all’estate con il classico appuntamento delle edizioni limitate e quest’anno Desire, Freedom e Joy sono i tre nuovi gusti della campagna ‘Cornetto Summer Emotion’, che richiamano le tre emozioni tipiche dell’estate: desiderio, libertà e gioia e la cui ideazione è stata firmata da tre chef d’eccezione. Il gusto Freedom è stato elaborato dalla parabitana Solaika Marroco, chef del ristorante ‘Primo’ di Lecce, che recentemente ha anche ricevuto il prestigioso riconoscimento della Stella Michelin.

Cialda aromatizzata al caffè, crema di gelato allo zabaione con salsa al cioccolato e caffè, gelato alla nocciola, noccioline caramellate e punta bianca, è questa l’esplosione di gusto della creazione Freedom e considerandone l’appetitosa descrizione e la firma salentina, non ci resta che correre ad assaggiarlo, facendo i complimenti a Solaika, una ragazza talentuosa e una chef che promette un futuro radioso.

(Immagine tratta dal web)