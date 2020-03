Coronavirus, gli studenti rispondono alle tante domande sul Covid-19. Ecco la campagna informativa

Il mondo negli ultimi mesi ha guardato con attenzione la Cina, costretta a fronteggiare l’emergenza causata dal coronavirus. Partito da Wuhan, una megalopoli di 11 milioni di abitanti situata nella provincia di Hubei, il covid-19, come è stato ribattezzato, è arrivato anche in Italia. I primi focolai scoppiati a Codogno e Vo’ Euganeo, le città messe in quarantena e il numero dei contagi che cresce in quasi tutte le regioni dimostrano che la battaglia è ancora in corso. Nonostante le rassicurazioni da parte delle autorità, e le rassicurazioni a suon di numeri e dati per non diffondere il panico, sono tante le domande sul coronavirus.

Domande a cui hanno provato a rispondere gli studenti della scuola Media di Martignano. In collaborazione con l’Amministrazione Comunale questi giovani alunni del Comprensivo di Calimera-Martignano-Caprarica hanno creato una campagna informativa per ‘tranquillizzare tutti con la conoscenza’. Un video realizzato nell’ambito del progetto di educazione scientifica “Scicafe’2020”.

Ma perché abbiamo tanta paura del covid-19? La domanda forse più ‘importante’ è spiegata da questi studenti con parole semplici, quanto efficaci. Perché “non lo conosciamo e non è stato ancora trovato un vaccino per contrastarlo”.

Nella clip ci sono anche i consigli per ‘contenere’ la diffusione del virus e la ricetta per preparare il disinfettante in gel, quella ‘sicura’ diffusa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per evitare fai-da-te potenzialmente pericolosi.