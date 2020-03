Informazioni e assistenza sanitaria, nasce a Castri di Lecce il Centro Operativo Comunale

L’emergenza coronavirus che sta flagellando l’Italia ha imposto al Paese una serie di limitazioni finalizzate al contenimento della malattia che, è giusto sia così, circoscrive non poco, le quotidiane attività dei cittadini. Per questi motivi, numerosissime amministrazioni comunale e associazioni, di servizio e non, sono immediatamente corse ai ripari per venire incontro alle persone, soprattutto anziane, quelle che necessitano di maggiori attenzioni. E il Salento non fa eccezione.

Con un’apposita ordinanza, datata 10 marzo, il sindaco di Castri di Lecce Andrea De Pascali, ha attivato il COC (Centro Operativo Comunale) presso la sede del gruppo comunale di Protezione Civile in Via Giovanni Pascoli.

Il centro aderisce alla campagna nazionale del Dipartimento di Protezione Vivile nazionale #Iorestoacasa.

Le finalità

Nello specifico il Centro Operativo Comunale, avrà lo scopo di fornire aiuto alle persone anziane e ai nuclei famigliari con fragilità ed è stato creato grazie a un accordo siglato tra Amministrazione, GCPC di Castri di Lecce, coordinato da Giovanni Doria e i medici di base presenti sul territorio comunale.

A chi rivolgersi

Contattando la sede ai numeri 0832.1778218; 391.1276892 e 391.1275594, risponderà sempre un operatore e sarà possibile chiedere informazioni, assistenza sanitaria e aiuto per le prime necessità.

Inoltre è stato creato per i profili social l’hashtag #100%operativi per avere notizie sull’emergenza coronavirus.