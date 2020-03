Ospedale di Copertino, chiude anche il Pronto Soccorso. Il Sindaco: ‘Decisione inaspettata e ingiustificata’

Dopo il trasferimento dei pazienti ricoverati presso altri presidi e la successiva chiusura dell’intera struttura per le attività di sanificazione, arriva l’ennesimo ridimensionamento del presidio ospedaliero di Copertino.

il direttore sanitario, Cosimo Longo, in accordo con il direttore generale, Rodolfo Rollo. Infatti, nell’ambito delle predisposizioni per l’allestimento del presidio per il trattamento Covid-19 post-acuzie, a partire da domani 27 marzo e fino a nuove disposizioni, è stata disposta la chiusura del punto di primo intervento del nosocomio copertinese. È quanto ha comunicato con una stringata nota indirizzata alla Asl di Lecce e agli operatori del PPI,in accordo con il direttore generale, Rodolfo Rollo.

Nella stessa nota, inoltre, viene disposto che il personale medico, infermieristico, operatori socio-sanitari e ausiliari che sono risultati negativi al tampone per Covid-19 e messi in servizio dal medico competente, dovranno presentarsi in direzione sanitaria per riprendere servizio presso i reparti in allestimento per Covid-19 post-acuzie.

Una decisione che ha destato non pochi malumori in virtù del fatto che nel corso dell’ultimo anno si è assistito ad un progressivo depotenziamento del “San Giuseppe da Copertino”. In seguito a questa decisione, tutti i rappresentanti istituzionali del consiglio comunale di Copertino, guidati dal sindaco Sandrina Schito, hanno sottoscritto un documento unitario inviato all’indirizzo del presidente della Regione, Michele Emiliano, e del direttore generale della Asl, Rodolfo Rollo. «Abbiamo espresso il nostro disappunto relativo alla incredibile, quanto inaspettata e ingiustificata decisione di chiudere il pronto soccorso, ormai ultimo presidio rimasto a ricordare quello che era il nostro ospedale – dichiara il primo cittadino sulla propria pagina Facebook – e proprio in questo momento drammatico, con le inevitabili conseguenze su una città già provata e colpita gravemente da questa emergenza. Abbiamo chiesto certezze, per la sicurezza degli ammalati e degli operatori con le necessarie garanzie dei dispositivi e della strumentazione destinata al personale ed all’ospedale perché sia messo in funzione subito».