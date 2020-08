Covid, Governo e Regioni spengono la musica: discoteche chiuse

Il provvedimento era nell’aria già da qualche giorno. Si è atteso solo il weekend di Ferragosto, ma tergiversare oltre, per molti, potrebbe essere non solo inutile, ma soprattutto pericoloso. Discoteche e sale da ballo chiudono per limitare la diffusione del Coronavirus.

Si è svolto oggi l’incontro di coordinamento tra Governo e Regioni: per l’esecutivo erano presenti i ministri degli Affari regionali Francesco Boccia, il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro delle Sviluppo economico Stefano Patuanelli.

La linea di Roma parlava chiaro. Nel DPCM dello scorso 7 agosto si leggeva chiaramente: “Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso“. Ma le singole regioni, assumendosi la responsabilità politica (e non), potevano derogare alla previsione del Decreto.

Ma da oggi non più. Il ministro Speranza, in particolare, ha presentato un provvedimento che vieta esplicitamente alle Regioni di derogare al dpcm. Anche il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, nei giorni scorsi aveva ipotizzato la “chiusura dopo Ferragosto in tutte le Regioni”. Ed i dati quotidiani dei contagi in continua crescita spingono proprio in questa direzione.

In Puglia, in particolare, la grande affluenza di turisti, unita ad una consistente fetta di cittadini rientranti dalle vacanze all’estero, sta facendo risalire la curva del contagio. Sotto la lente di ingrandimento erano finite da subito le serate della movida.

In Puglia mascherine ‘inutili’

Le discoteche pugliesi avevano riaperto di battenti il 15 giugno, anticipando di fatto il via libera nazionale. Non tutte, però, erano riuscite a riprendere immediatamente la propria attività e molte sale erano anche rimaste del tutto chiuse. Altre invece, erano ripartite ‘a mille’, con numerose serate in primo piano non senza polemiche (su tutte, l’ospitata di Bob Sinclair a Gallipoli finita sotto l’accusa del Codacons Lecce).

Solo pochi giorni fa, poi, il governatore Michele Emiliano aveva imposto l’obbligo di indossare le mascherine anche in pista, ma a guardare le foto e i video postati sui social nelle ultime ore, pare proprio che l’invito non sia stato per nulla accolto.

Ma ora, dopo due mesi esatti, tornano tutti a spengere la musica. La stagione è già finita.

Maggiori dettagli su Quotidiano.net