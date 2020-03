Coronavirus, consegna gratuita dei farmaci agli over 65. L’iniziativa di Farmacia Chiga

«Parte da oggi con effetto immediato e fino al 30 marzo un servizio di consegna a domicilio farmaci gratuita per gli over 65 che sono la categoria di pazienti più a rischio in questo momento. Per usufruire del servizio basta telefonare allo 0832.311890. Per qualsiasi altra necessità ci trovate nella nostra sede di via Ludovico Ariosto 45, a Lecce».

Nessuno psicosi dopo il primo caso di Covid-19 nel Salento, ma di certo nessuna banalizzazione di un virus che ancora si conosce poco e che deve essere affrontato con tutta la cautela e la prevenzione che merita.

E se ad essere a rischio sono gli anziani, soprattutto coloro che sono già acciaccati da altre patologie, allora bisogna rivolgere proprio a questa categoria le maggiori attenzioni. Piccoli-grandi accorgimenti che se posti in essere con altruismo e senso civico possono diventare provvedimenti in grado di tutelarli e tenerli al riparo dal possibile contagio.

A muoversi una nota farmacia del capoluogo, la Farmacia Chiga sita in Piazza Ludovico Ariosto.

«Visti i recenti sviluppi che si stanno avendo qui, nel Salento, abbiamo pensato che la comunità leccese ha bisogno di quel ‘passo in più’. Essendo sempre in prima linea come punto di riferimento dell’assistenza sanitaria locale, ci mettiamo a disposizione, ora come sempre, con iniziative volte al miglioramento del servizio e alla diffusione capillare dello stesso».

Insomma tutte le persone che superano i 65 anni di età possono chiamare al numero di telefono della farmacia, ordinare i loro medicinali e vederseli recapitare a casa senza nessun costo aggiuntivo. Una iniziativa lodevole che leccenews24.it ha voluto riprendere e mettere a disposizione di chi in queste ore sta vivendo momenti di preoccupazione.