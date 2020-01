Coronavirus, donna ricoverata a Bari per sintomi sospetti

Caso sospetto di coronavirus a Bari. Si tratterebbe di una donna, una cantante di ritorno da una tournée in Cina che, tra le varie tappe, ha toccato anche la città Wuhan, focolaio del virus che sta facendo tremare il mondo intero e che ha già contagiato migliaia di persone provocandone la morte di alcune decine.

Se confermato, sarebbe del primo episodio nel nostro Paese a pochi giorni dalla divulgazione della notizia da parte delle autorità cinesi. Secondo i ricercatori asiatici, pare che il morbo abbia avuto origine animale e sia stato poi trasmesso all’uomo da un pipistrello o da un serpente ma, come per il resto delle notizie che circolano in queste ore a riguardo, non vi è ancora nulla di certo.

Attualmente la donna sarebbe tenuta sotto stretto controllo presso il Policlinico di Bari in attesa del prelievo di alcuni campioni biologici che saranno inviati all’istituto Spallanzani di Roma così come previsto dal Ministero della Salute.

Altri quattro episodi sospetti sono stati registrati in Scozia e uno in Francia.

Intanto, è sempre di oggi la notizia del primo decesso al di fuori dell’epicentro epidemico.