‘Una mano alle imprese’, l’iniziativa per riavviare il circuito economico leccese

Ormai in prossimità della fase 2 – ribattezzata “uno e mezzo” a causa delle lievi differenze col periodo appena attraversato – l’Italia si avvia a fare i conti con i contraccolpi economici della pandemia di Coronavirus. Per aiutare gli esercenti in difficoltà e consentire alla città di Lecce di ripartire gradualmente nasce “Una mano alle imprese“, iniziativa dell’avvocato Matteo Sances e del dottor Stefano Cazzato.

Con il progetto s’intende riattivare il circuito economico cittadino garantendo una interlocuzione tra produttori e consumatori, un patto di amicizia e di collaborazione.

I piccoli imprenditori, titolari di un’attività commerciale, potranno autonomamente proporre delle offerte a prezzi ridotti pubblicandole sulla pagina facebook “Una mano alle imprese – Lecce”, dove i consumatori potranno a loro volta visualizzare le offerte pubblicizzate dai negozi aderenti. Mettendosi in contatto con il negoziante, sarà così possibile acquistare un buono di cui usufruire appena riavviate le attività, avvalendosi dei prezzi scontati.

Un meccanismo che tenta di garantire ai commercianti immediata liquidità, innestando al contempo fiducia in un momento in cui le restrizioni aggiunte alla prospettiva dell’ennesimo recesso e all’impossibilità di fare previsioni a lungo termine scoraggiano gli acquisti.

“Il progetto nasce per aiutare i piccoli negozianti e artigiani delle nostre città” – spiega il Dott. Stefano Cazzato – “persone che conosciamo e di cui ci fidiamo e che in questo momento sono obbligate a stare a casa. Loro possono promuovere da subito un’offerta speciale sulla nostra pagina Facebook. In questo modo speriamo innanzitutto di fare del bene alle piccole attività del nostro territorio consentendo loro di avere un po’ di liquidità”.

L’iniziativa ha suscitato sin da subito grande interesse, così da essere replicata anche in altre zone d’Italia. “Siamo partiti io e il Dott. Stefano Cazzato circa una settimana fa senza troppe aspettative mentre invece la risposta dei leccesi è stata da subito eccezionale – afferma l’avvocato Matteo Sances – Al progetto hanno aderito con entusiasmo molte piccole imprese e per questo motivo ringrazio anche l’associazione Partite Iva Nazionali (PIN) e ConfimpreseItalia per l’importante supporto. Nei giorni scorsi è partita la stessa iniziativa su Roma e presto puntiamo a coinvolgere anche altre città. Spero che il progetto possa espandersi in tutta Italia”.