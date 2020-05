Matrimonio al tempo del lockdown. A Castro il virus non ferma gli sposi

Walter e Francesca hanno detto sì, senza rinviare la data, senza attendere tempi migliori. Una dimostrazione di coraggio e di speranza quella dei due giovani castrioti che, senza invitati e alla sola presenza di genitori e testimoni di nozze, si sono ritrovati nel palazzo comunale per la celebrazione del rito civile presieduto dal vice sindaco Alberto Capraro.

Gli sposi hanno voluto coronare il sogno d’amore nonostante tutto, consapevoli di dover rimandare il resto, la festa, gli amici, gli aperitivi, la torta, i fuochi d’artificio, il viaggio di nozze in America, ma per loro la cosa più importante era unirsi e dar vita ad una famiglia.

Lo hanno fatto nella stanza del sindaco, con i pochi intimi ammessi e a distanza di sicurezza come disposto dalle norme sul distanziamento sociale, ma non hanno voluto mandare all’aria il giorno programmato e atteso da mesi per darla vinta al coronavirus. E infatti hanno vinto loro, in semplicità e in piena coerenza con i valori dell’amore.

A Walter De Santis e Francesca Valguarnera i nostri auguri di una vita felice insieme, cominciata di fronte a uno dei mari più belli d’Italia, il mare di Castro.