Coronavirus, numeri positivi in Puglia: crollano i contagi. 3 nuovi casi in Salento

La Puglia ha superato quota duemila contagi (2.182 secondo l’ultimo aggiornamento), ma la Regione per non ‘farsi trovare impreparata’ ha già messo a punto la «fase due» del piano ospedaliero, potenziando la rete covid e ‘immaginando’ tremila e cinquecento casi. Ipotesi che non è detto si verifichi, soprattutto se continua la ‘discesa’ accennata nei giorni scorsi. Per ora, il sistema sanitario regge tanto che continuano ad essere accolti pazienti dalla Lombardia. Gli ultimi due pazienti – di 51 e 56 anni –erano ricoverati negli ospedali San Paolo di Milano e di Seriate di Bergamo.

Il Bollettino

La curva epidemiologica disegnata dalla percentuale dei positivi continua a scendere, in modo significativo come si legge nell’ultimo bollettino epidemiologico del Presidente Michele Emiliano, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Il numero dei tamponi effettuati è rimasto alto, ma quello dei positivi è diminuiti. Su 1.053 test per l’infezione da Covid-19, infatti, 58 sono risultati positivi casi. I nuovi casi sono così suddivisi:

21 nella Provincia di Bari

19 nella Provincia di Foggia

0 nella Provincia Bat

2 nella Provincia di Taranto

16 nella Provincia di Brindisi

3 nella Provincia di Lecce

3 casi di residenti fuori regione risalenti a ieri sono stati registrati oggi.

Diminuisce il numero dei decessi. Nove le persone che hanno perso la vita nelle ultime ore: 6 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.240 così divisi:

762 nella Provincia di Bari

129 nella Provincia di Bat

234 nella Provincia di Brindisi

546 nella Provincia di Foggia

362 nella Provincia di Lecce

180 nella Provincia di Taranto

23 attribuiti a residenti fuori regione

4 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 18.977 test. Sono 94 i pazienti guariti clinicamente.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.