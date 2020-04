Pacchi di spesa per i bisognosi della provincia di Lecce, l’Associazione 50&Più consegna i primi 50

«È un momento particolare quello che stiamo vivendo. L’emergenza Coronavirus, anche in virtù del protrarsi delle misure restrittive, sta mettendo in seria difficoltà molte famiglie che non riescono ad assicurarsi i beni di prima necessità. Per questo i Consiglieri del Direttivo di 50&Più Lecce consapevoli che “nessun Socio è un’isola” hanno deciso di avviare una raccolta fondi tra i propri soci, riscuotendo sin da subito grande partecipazione e solidarietà», con queste parole, Marcello Bonatesta, Presidente dell’Associazione 50&più di Lecce, commenta l’iniziativa del sodalizio che, nella mattinata di oggi, ha consegnato oggi i primi 50 pacchi spesa alle famiglie dei Soci bisognosi di cinque comuni della provincia di Lecce.

Un’iniziativa di solidarietà concreta ed immediata resa possibile grazie alla raccolta fondi che l’Associazione ha avviato tra i soci nei giorni scorsi.

«Abbiamo il dovere di impegnarci nella solidarietà verso chi vive le conseguenze della difficoltà economica di questo momento. L’Associazione 50&Più Lecce – continua Bonatesta – da sempre è al fianco di ogni socio, rendendolo parte attiva della vita associativa culturale e ricreativa, ma vuole esserlo ancora di più ora, dimostrando concretamente che l’amicizia, la forza e lo spirito di compattezza, sono ciò che ci contraddistingue»

Adesione alla raccolta fondi

Coloro che vogliano aderire all’iniziativa, possono versare un contributo assolutamente facoltativo con un bonifico bancario a: 50&Più Associazione Provinciale Lecce – Iban: IT03 A086 0316 0000 0000 0313 715 – Causale: “Raccolta per COVID 19”.

L’associazione

50&Più di Lecce, è un’Associazione di ultracinquantenni che opera per la rappresentanza e la tutela degli iscritti e la promozione sociale degli over 50, attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni culturali, sportive e ricreative a livello territoriale e nazionale.