Più ventilatori polmonari per il ‘Fazzi’, l’associazione Cantiere Aperto di Racale lancia la sottoscrizione.

‘Quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma l’oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo’ diceva Madre Teresa di Calcutta. E pur sempre di tante piccole gocce è fatto anche l’oceano della solidarietà come dimostrano i gesti che si stanno susseguendo e moltiplicando in queste ore a sostegno dei cittadini e delle famiglie che sono in difficoltà, piegate dalla crisi economica che il coronavirus ha reso drammatica.

Ma ad essere nel cuore della gente sono anche tutti coloro che stanno combattendo in prima linea contro il covid-19, a cominciare da medici, infermieri, oss e personale sanitario in genere. Sono loro che nelle trincee degli ospedali stanno mettendo a repentaglio la loro salute e la loro vita per dare assistenza a chi si è ammalato e ha contratto questo virus violento e contagioso.

Una battaglia quella che stanno combattendo questi professionisti che i cittadini non esitano a definire ‘angeli’ pur senza avere in molte occasioni tutte le armi adeguate, a cominciare dai necessari dispositivi di protezione individuale. Per non parlare poi della mancanza di ventilatori polmonari ed ecografi di cui si avverte gran bisogno nelle terapie intensive.

Scende così in campo l’Associazione Cantiere Aperto di Racale, una piccola realtà locale che ha nella solidarietà il caposaldo del proprio essere. «Tra le numerose iniziative intraprese in questo periodo, insieme all’apporto di numerosi imprenditori ed altre associazioni del territorio, abbiamo lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. Un’iniziativa che si prefigge di accumulare donazioni ed ha come scopo l’acquisto di un ventilatore polmonare da donare al nosocomio Vito Fazzi di Lecce operante in prima linea nel nostro Salento a combattere questa dura battaglia contro il Covid-19. Confidiamo nel contributo di tutti, e siamo sicuri che, insieme al cuore pulsante della nostra terra, fatta di persone dalla tempra dura, splendenti come il sole, forti come il mare e capaci di spiegare le vele come un forte vento di tramontana, riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo».

Chi volesse contribuire, può farlo andando sulla pagina appositamente creata con un semplice clic.